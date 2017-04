Foot: face à la Juventus, le Barça croit en une autre «remontada»

Six semaines après avoir pulvérisé le Paris Saint-Germain et après avoir réalisé un exploit sans précédent en coupe d’Europe, le FC Barcelone va devoir encore se sublimer en Ligue des champions, ce 19 avril 2017. Le club espagnol doit en effet rattraper un déficit de trois buts après sa défaite 3-0 sur le terrain de la Juventus Turin, en quart de finale aller.

« Notre objectif est de marquer cinq buts » à la Juventus Turin. L’air impassible, Luis Enrique annonce la couleur avant le match crucial entre son club, le FC Barcelone (FCB), et la formation italienne, prévu ce 19 avril 2017. Nulle arrogance de la part de l’entraîneur espagnol. Le Barça n’a tout simplement pas le choix après s’être incliné 3-0 en quart de finale aller de la coupe d’Europe de football (Ligue des champions UEFA).

Et il y a comme un air de déjà vu pour les « Blaugrana ». En huitième de finale de la Ligue des champions, le FCB avait en effet sidéré et régalé la planète football en éliminant le Paris Saint-Germain 6-1 après avoir perdu 4-0 à l’aller. « Nous sommes dans des circonstances similaires mais nous avons besoin de moins de buts, souligne Luis Enrique, qui quittera ses fonctions à la fin de saison. Cette fois, trois buts suffisent. Mais vu que l'adversaire aura des occasions et qu'il peut marquer n'importe quand, l'objectif est d’en mettre cinq ».

Cette nouvelle « remontada », le technicien n’est pas le seul à y croire. « Je crois en cette équipe et en son potentiel, a ainsi assuré l’attaquant brésilien Neymar à Esporte Interativo. Nous n'avons presque rien à perdre et beaucoup à gagner. Il faudra rentrer sur le terrain pour tout donner et si tout se passe bien, une remontée est possible ».

La 500e de Lionel Messi et un nouvel exploit ?

Après le énième naufrage de la défense barcelonaise cette saison, l’attaque catalane va devoir en tout cas se sublimer une nouvelle fois. Son leader, Lionel Messi, est particulièrement attendu au tournant. Parce qu’il peut inscrire ses 499e et 500e buts en matches officiels sous les couleurs du Barça. Et parce qu’il pourrait tromper pour la première fois de sa carrière la vigilance de Gianluigi Buffon, le gardien de but de la Juventus Turin.

Mais aussi parce que l’Argentin a pris du retard sur son grand rival, Cristiano Ronaldo, dans la course au Ballon d’Or, la plus prestigieuse distinction individuelle décernée à un footballeur. L’attaquant portugais du Real Madrid, auteur d’un doublé en quart de finale aller face au Bayern Munich, peut devenir dès ce 18 avril le tout premier joueur à inscrire 100 buts en Ligue des champions. Pour cela, il ne lui manque plus que trois buts.

Lionel Messi, lui, en est à 94. Il lui en faudrait six ce mercredi soir pour griller la politesse à Ronaldo. Mais après tout, le Barça se contenterait bien de cinq buts face aux Turinois…