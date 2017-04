Alejandro Valverde, chasseur de classiques, remporte Liège-Bastogne-Liège

Alejandro Valverde était annoncé comme l’homme à battre pour cette 103e édition de la dernière classique de printemps, Liège-Bastogne-Liège. Et le coureur de la formation Movistar ne s’est pas laissé surprendre en attaquant dans les tout derniers mètres de course pour s’offrir une quatrième victoire à Liège. De quoi rejoindre l'Italien Moreno Argentin. Encore une victoire et il égalera le record du Belge Eddy Merckx (1969, 1971, 1972, 1973 et 1975).

Dan Martin encore deuxième

Mercredi dernier, il avait déjà levé le bras lors pour sa cinquième Flèche Wallonne et avait relégué comme aujourd’hui Dan Martin à la deuxième place. « Ce sera plus ouvert », confirmait pourtant avant le départ le coureur irlandais, vainqueur en 2013. Mais les qualités de finisseur de Valverde ont encore parlé. Il a pu attendre le sprint en montée de l’arrivée pour faire la différence et déborder Dan Martin aux 250 mètres.

Le Polonais Michal Kwiatkowski a pris la troisième place, à quelques longueurs, devant l'Australien Michael Matthews et l'Espagnol Ion Izagirre. Romain Bardet, premier Français, s'est classé sixième, le même résultat qu'en 2015.

« Toute l’équipe a travaillé pour moi, et grâce à eux, je m’impose sur cette grande classique, a commenté Valverde. Sur le plan sportif, cette semaine a été absolument magnifique. Depuis la Flèche, nous sommes restés concentrés et j’en suis très fier ».

L'hommage à Michele Scarponi

Très ému, Valverde, qui fêtera ses 37 ans mardi prochain, a dédié sa victoire du jour à son ami Michele Scarponi, décédé la veille dans un accident. « Hier, j’étais effondré en apprenant cette nouvelle », a déclaré le coureur espagnol à l’arrivée. Il a décidé de verser l’ensemble de ses primes de victoire à la famille de Michele Scarponi.

Réservé aux grands coureurs, ce Monument nommé la « Doyenne des classiques » lui revient après 2006, 2008 et 2015. Avant de laisser les favoris s’expliquer dans la côte de Saint-Nicolas à 5 km de la ligne d’arrivée, le Français Stéphane Rossetto (Cofidis), dernier rescapé d’une échappée partie dès le 16e kilomètre, avait résisté jusque dans le final. Il faisait partie du groupe de fuyards lancé dès le 7e kilomètre, et qui a compté jusqu'à plus de treize minutes d'avance.

Le début de saison de Valverde restera dans toutes les têtes avec le Tour de Murcie, le Tour d’Andalousie, le Tour de Catalogne, le Tour du Pays basque, La Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège.