Boxe: Anthony Joshua, la jeunesse à l’assaut du pouvoir

Un phénomène physique, une puissance incroyable et une mobilité extrêmement rapide. Anthony Joshua, que certains comparent à un bodybuilder, jouit d’une réputation de bulldozer avec 18 combats et 18 KO chez les professionnels, tous avant la limite, mais parfois face à des faire-valoir. Joshua cherche à remporter une 19e victoire professionnelle face à l'ancien champion du monde détrôné après près de dix ans de règne en novembre 2015 par Tyson Fury.

Champion olympique à domicile

Le Britannique apporte un vent de fraîcheur à la catégorie poids lourds, vitrine de la boxe, surtout depuis l’arrêt de Tyson ou encore Lennox Lewis. Juste avant lui, David Haye a bien eu l’intention de bousculer la hiérarchie, mais il s’est heurté à Wladimir Klitschko, le futur adversaire de Joshua.

Anthony Joshua, champion olympique à Londres en 2012, espère bien devenir une légende à l’issue de son combat face à Vladimir Klitschko devant 90 000 spectateurs à Wembley. « Ce combat peut instantanément transformer un champion en légende, disait-il il y a plusieurs mois. Cela va attirer une énorme attention et c’est le type de combat qui peut changer la vision des gens sur vous. Un KO serait la cerise sur le gâteau, mais une victoire, peu importe la manière, est totalement envisageable. » Cette confrontation a été qualifiée en janvier de « plus grand combat de l'histoire de la boxe britannique » par le promoteur Eddie Hearn. Le combat sera retransmis sur 140 chaînes de télévision dans le monde.

En 1939, le duel entre Len Harvey et Jock McAvoy avait aussi attiré 90 000 amateurs au White City Stadium de Londres.

« Peu importe la taille de l'événement, j'essaie toujours de revenir à la réalité : moi et un autre nous échangeons des coups. Je me lève toujours tôt le matin et je travaille toujours tard le soir pour être prêt physiquement et mentalement pour n'importe quelle bataille. Le 29 avril n'est qu'un pas de plus vers la grandeur », estime le Britannique de 27 ans qui assure ne pas sous-estimer son aîné, âgé de 41 ans, qui n’a plus combattu depuis sa défaite contre Fury. Joshua a commencé en 2008 la boxe, bien après le premier titre de champion du monde de son adversaire en 2000.

Des démêlés avec la justice de son pays

Anthony Joshua a intégré l'équipe nationale de Grande-Bretagne en 2010. En mars 2011, la police l'intercepte pour vitesse excessive et découvre dans sa voiture 227 grammes de cannabis. Il risque quatorze années de prison, plaide coupable et écope d'un an de travail communautaire. Cette année là pourtant, il se révèle en obtenant la médaille d'argent au Mondial d'octobre 2011. L'année suivante à Londres, c’est la consécration et il est courtisé par les promoteurs.

« Est-ce que c'est un déclin d'être l'outsider et le challenger après 27 ans dans le sport ? Je ne crois pas, je crois que c'est super. Je me sens jeune, affamé et complètement obsédé par l'idée de lever mes mains au ciel comme gagnant », assure de son côté Vladimir Klitschko, champion olympique 1996.

En 2015, avant son combat face à son compatriote Dillian White, Joshua était considéré comme le futur grand des poids lourds. « Joshua sera champion », confiait alors Vladimir Klitschko. Aujourd’hui, le boxeur ukrainien doit être convaincu du contraire.