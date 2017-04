La Fédération internationale de tennis renforce la lutte antidopage

La Fédération internationale de tennis (ITF) et ses partenaires ont annoncé un renforcement de leur programme antidopage avec une augmentation sensible du nombre de tests effectués et un accroissement de 50% du budget alloué. Le nombre de tests pratiqués en compétition et hors-compétition passera de 4 899 en 2016 à 8 000 en 2017 et davantage d'échantillons sanguins et urinaires seront conservés sur une longue durée, en vue de leur possible réanalyse grâce à l'amélioration des techniques, a précisé l'ITF. Pour financer ce programme, une initiative commune à l'ITF, l'ATP, la WTA et les tournois du Grand chelem, le budget va augmenter de 50% pour passer à environ 4 millions d’euros.