Ligue des champions: Monaco impuissant face à la Juventus

Une leçon de réalisme et de tactique. La fougueuse jeunesse monégasque a été matée, pour une fois cette saison, par la maîtrise de la Vieille Dame. L’AS Monaco voulait encore montrer à toute l’Europe combien elle est talentueuse cette saison. La Juventus, sûre de sa force, en a décidé autrement. Et c’est elle qui sort de cette demi-finale aller de la Ligue des champions avec la satisfaction du devoir accompli.

En une action foudroyante, la Juve a pris l’ascendant

Sans Benjamin Mendy, absent car touché aux ischio-jambiers, les Monégasques, peut-être figés par l’enjeu, ont subi la domination turinoise dans les premières minutes avant de se réveiller. Kylian Mbappé a fait frissonner les Turinois en deux occasions (12e et 16e). Mais le prodige français a trouvé sur sa route Gianluigi Buffon, qui fêtait ce mercredi son 100e match de Ligue des champions.

Et alors que le match s’équilibrait, les visiteurs ont placé une accélération dévastatrice. Paulo Dybala a lancé le contre, Gonzalo Higuain a envoyé Daniel Alves dans la profondeur, puis le Brésilien s’est enfoncé dans la surface, où il a retrouvé Higuain d’une talonnade parfaite. C’est allé vite, bien trop vite pour la défense de Monaco. L’Argentin n’avait plus qu’à ajuster Danijel Subasic (29e) pour ouvrir la marque et libérer les nombreux fans ayant franchi les Alpes pour soutenir les leaders de Serie A. Un but superbe et très caractéristique du réalisme à l’italienne.

Fatigué, Monaco n’a pu répondre au défi turinois

Toujours dans le coup, Monaco a voulu se relancer dès le début de la seconde période. Mais ce n’est pas pour rien que les Bianconeri possèdent la meilleure défense en C1 (seulement deux buts encaissés). Radamel Falcao et Bernard Silva n’ont pu tromper la vigilance de Buffon. Les jambes de Mbappé n'ont pas suffi à déstabiliser l'assise défensive italienne. L’expérimentée Juve savait comment faire déjouer une ASM fatiguée par une saison longue et éreintante : il suffisait de casser le rythme, à coups de petites et grosses fautes, tout en serrant les rangs en défense. Le résultat ? Une réussite totale.

Mieux, les protégés de Massimiliano Allegri ont trouvé la faille pour mettre Monaco groggy. Là encore, la connexion Alves-Higuain a fonctionné à merveille : centre millimétré du premier, jaillissement parfait du second entre Glik et Subasic, et le break était fait (59e). Et dire qu’avant cette demie, l’attaquant né à Brest restait sur quatre années sans but en phase éliminatoire de la Ligue des champions…

Comme un symbole, Gianluigi Buffon a privé Monaco du but de l’espoir en signant une belle parade sur une tête à bout portant de Valère Germain en fin de match (90e). Le score final (0-2) reflète la physionomie de cette demi-finale aller : la Juventus était bien plus forte, en dépit des qualités de cette équipe monégasque. La Vieille Dame est proche d’une nouvelle finale. Elle a fait la moitié du chemin. L’ASM devra réaliser un immense exploit au Juventus Stadium lors du match retour mardi 9 mai.