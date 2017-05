Tour d’Italie: Thibaut Pinot veut faire briller la France

La centième édition du Giro débute vendredi 5 mai à Alghero en Sardaigne pour se terminer le 28 mai à Milan. Le Français Thibaut Pinot, troisième du Tour de France en 2014, participe à son premier Giro et vise le podium. Matthieu Ladagnous, un de ses lieutenants, explique les ambitions de Thibaut Pinot et de l'équipe FDJ.

Et si un Français montait sur la plus haute marche du podium du Giro pour le centenaire de l’épreuve ? Ce qui n’est pas arrivé depuis 1989 et la victoire du défunt Laurent Fignon.

A partir de vendredi, l’équipe tricolore FDJ va relever le défi. Une chose rare dans le cyclisme hexagonal qui n’a d’yeux que pour son Tour national. Thibaut Pinot (26 ans), champion de France du contre-la-montre, découvrira le Tour d'Italie, trois ans après avoir pris la troisième place du Tour de France. Steve Morabito, Sébastien Reichebach ou encore Matthieu Ladagnous seront chargés de l'épauler.

Vincenzo Nibali, adversaire numéro 1

Le leader de la FDJ devra se défaire de l’Italien Vincenzo Nibali (32 ans), le seul coureur du peloton actuel à avoir gagné les trois grands Tours nationaux (Italie, France, Espagne), et qui s'est imposé à deux reprises sur les routes italiennes (2013 et 2016). Il aura aussi comme adversaire coriace le Colombien Nairo Quintana, qui a remporté le Giro lors de son unique participation en 2014.

« Pour moi comme pour toute l’équipe, la centième édition du Tour d’Italie devrait rester quelque chose d’inoubliable », nous confie Matthieu Ladagnous, assuré que l’équipe fera « son maximum » pour Thibaut Pinot. Ladagnous qui a six Tours de France et trois Tours d’Espagne à son actif s’attend à une course « très difficile physiquement » mais beaucoup moins « stressante mentalement ». La FDJ et Thibaut Pinot seront loin de la pression médiatique qu'ils connaissent durant le Tour de France. Et pour la première fois, l’équipe FDJ arrive en Italie avec des ambitions, même si on peut rappeler le beau Giro de Sandy Casar, 6e en 2016.

Une troisième semaine de course exigeante

Thibaut Pinot aura donc comme sur le Tour de France des lieutenants de luxe à ses côtés. « Je suis là pour le protéger au maximum lors des premières étapes pour lui éviter de faire des efforts superflus, explique Matthieu Ladagnous. Il devra au maximum garder toutes ses forces pour la montagne et éviter les chutes de la première semaine ». Matthieu Ladagnous aura aussi la lourde tâche de bien le placer au pied des cols. « La troisième semaine de course sera la plus exigeante et il faudra qu’il arrive avec le maximum de force », explique Ladagnous.

Avec deux victoires cette saison, la première face à Alberto Contador en Andalousie et la deuxième sur la dernière étape du Tour des Alpes (ancien Tour du Trentin), Thibaut Pinot part confiant. « C'est un pays où j'adore faire du vélo. Ça va être un Giro particulier, une grande fête. Je suis pressé de prendre le départ et de pouvoir faire un bon résultat. C'est mon grand objectif », déclare aux médias italiens celui qui s'est classé 3e de la Tirreno-Adriatico et 9e des Strade Bianche cette saison.

Thibaut Pinot avait abandonné le Tour de France 2016 lors de la 13e étape. Le voilà à nouveau dans une spirale positive. « On va partir et se consacrer à 100% pour lui. L’important pour notre équipe, c’est qu’il joue les premiers rôles pour ensuite viser la victoire dans le Tour de France dans quelques années. Avec ce Giro, il va continuer à emmagasiner de l’expérience et apprendre à gérer la pression », conclut Matthieu Ladagnous.



L'équipe FDJ au Giro (5 au 28 mai) : Thibaut Pinot (FRA), William Bonnet (FRA), Matthieu Ladagnous (FRA), Tobias Ludvigsson (SWE), Rudy Molard (FRA), Steve Morabito (SUI), Sébastien Reichenbach (SUI), Jérémy Roy (FRA), Benoît Vaugrenard (FRA)



La 100e édition du Giro, qui commencera vendredi en Sardaigne, sera longue de 3609,1 kilomètres.

Les étapes :

5 mai: 1re étape Alghero - Olbia, 206 km

6 mai: 2e étape Olbia - Tortoli, 221 km

7 mai: 3e étape Tortoli - Cagliari, 148 km

8 mai: repos

9 mai: 4e étape Cefalu - Etna, 181 km

10 mai: 5e étape Pedara - Messine, 159 km

11 mai: 6e étape Reggio de Calabre - Terme Luigiane, 217 km

12 mai: 7e étape Castrovillari - Alberobello, 224 km

13 mai: 8e étape Molfetta - Peschici, 189 km

14 mai: 9e étape Montenero di Bisaccia - Blockhaus, 149 km

15 mai: repos

16 mai: 10e étape Foligno - Montefalco, 39,8 km (contre-la-montre individuel)

17 mai: 11e étape Florence (Ponte a Ema) - Bagno di Romagna, 161 km

18 mai: 12e étape Forli - Reggio Emilia, 229 km

19 mai: 13e étape Reggio Emilia - Tortona, 167 km

20 mai: 14e étape Castellania - Oropa, 131 km

21 mai: 15e étape Valdengo - Bergame, 199 km

22 mai: repos

23 mai: 16e étape Rovetta - Bormio, 227 km

24 mai: 17e étape Tirano - Canazei, 219 km

25 mai: 18e étape Moena - Ortisei, 137 km

26 mai: 19e étape San Candido - Piancavallo, 191 km

27 mai: 20e étape Pordenone - Asiago, 190 km

28 mai: 21e étape Monza (autodrome) - Milan, 29,3 km (contre-la-montre individuel)