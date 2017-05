Handball: Narcisse et Omeyer réussissent leurs adieux aux Bleus

La boucle est bouclée. Ce samedi 6 mai 2017, à Clermont-Ferrand, les illustres handballeurs Daniel Narcisse et Thierry Omeyer ont disputé leur dernier match sous les couleurs de l’équipe de France. Et ils se sont imposés face à la Norvège (28-24) dans cette rencontre de qualifications pour l’Euro 2018. Le gardien a signé des arrêts de grande classe (10 au total) tandis que le Réunionnais a inscrit 8 buts. Ils achèvent leur histoire bleue avec respectivement 358 et 311 sélections, et un palmarès long comme le bras (JO 2008 et 2012, Mondial 2011, 2009, 2015 et 2017, Euro 2006, 2010 et 2014…). « On avait envie de faire une belle sortie mais aussi de montrer des valeurs d’abnégation, de courage », a déclaré Omeyer, 40 ans. « Finir comme cela avec la famille et les amis autour de nous, le public et puis la victoire, c’est bien », a confié Narcisse, 37 ans. Les deux ex-Experts poursuivent leur carrière en club. Ils espèrent remporter la Ligue des champions avec le PSG.