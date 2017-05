Championnats européens: Monaco et Chelsea filent vers le titre

Allemagne : Leipzig en Ligue des champions

Depuis le week-end dernier, le Bayern Munich est assuré d’être champion pour la 5e fois consécutive. Les Bavarois ont quand même tenu à fêter ce titre à domicile en battant la lanterne rouge Darmstadt (1-0). Un succès qui entérine la rétrogradation du vaincu du jour.

Promu en début de saison, Leipzig, révélation de l’année en Bundesliga, est assuré de finir sur le podium grâce à sa victoire contre le Hertha Berlin (4-1). Le RB devrait même terminer dauphin du Bayern grâce à ses six points d’avance sur le Borussia Dortmund, à deux journées de la fin. Le BVB est aussi proche d’une nouvelle qualification en C1 grâce à son court succès contre Hoffenheim (2-1). Dortmund est 3e avec deux points d’avance sur… Hoffenheim, qui peut encore accrocher le podium et terminera dans le pire des cas à la 4e place (qualificative pour le tour préliminaire de la Ligue des champions).

Angleterre : Chelsea y est presque, Manchester United décroche

Sans jouer, Chelsea a fait un pas vers le titre. Les Blues ont assisté vendredi soir à la défaite de Tottenham contre West Ham (1-0). Les Spurs, irrésistibles depuis des semaines, mettaient la pression à Chelsea ces dernières journées. En s’inclinant, les hommes de Mauricio Pochettino laissent à ceux d’Antonio Conte une occasion en or de faire un pas de géant vers le titre. Si Chelsea s’impose lundi soir contre Middlesbrough, il sera quasi impossible d’empêcher Eden Hazard et les siens de succéder à Leicester au palmarès. Il ne reste que deux journées à jouer (hors matches en retard).

Leicester, justement, a officiellement sauvé sa peau. Mal en point il y a peu, les Foxes ont mathématiquement assuré leur maintien en battant Watford (3-0). Bien plus haut au classement, Manchester City a fait fort en écrasant Crystal Palace (5-0). Liverpool, tenu en échec par Southampton (0-0), reste 3e mais n’a plus qu’un point d’avance sur les Citizens. Arsenal a dompté Manchester United dans le choc de la journée (2-0). C’est la première fois qu’A rsène Wenger bat José Mourinho en Premier League (après 13 tentatives !). Ce revers compromet grandement les chances des Red Devils d’accrocher la Ligue des champions. MU voit même sa 5e place menacée par les Gunners, qui n’ont que deux points de retard.

France : Monaco à une victoire du titre

On connaît presque le podium de la Ligue 1. Le PSG a été sans pitié face à Bastia (5-0), mais la défaite lors de la dernière journée à Nice a largement hypothéqué les chances des Parisiens de garder leur titre. Et la nouvelle victoire du leader Monaco à Nancy (0-3) a presque enterré les derniers espoirs de Paris. L’ASM conserve trois points d’avance avec un match en retard à disputer et une différence de buts bien supérieure. Il ne manque qu’une victoire aux hommes de Leonardo Jardim pour s’assurer la couronne.

L’OGC Nice terminera à la 3e place. Battus au Vélodrome par Marseille (2-1), les Aiglons ne peuvent plus rattraper le PSG, qui a six points d’avances mais une différence de buts nettement meilleure. L’OM s’empare de la 5e place avec un point d’avance sur Bordeaux. Mais il sera difficile de déloger Lyon de la 4e place. Les Gones, en battant Nantes (3-2), ont pris une grosse option. Dans le bas du classement, la lanterne rouge Bastia est dans une situation critique avec quatre longueurs de retard sur Lorient, 17e. Il y a aussi urgence pour Nancy (19e) et Dijon (18e). Caen (16e) et Montpellier (15e) ne sont pas encore sauvés, contrairement à Metz et Angers.

Italie : la Juve freinée, la Lazio presque en C1

La série incroyable de la Juventus s’est brisée. Après 33 victoires d’affilée à domicile en Serie A, les Bianconeri ont été tenus en échec samedi par le rival local du Torino (1-1). Pareille « mésaventure » ne s’était plus produite depuis septembre 2015… Et sans un but in extremis de Gonzalo Higuain à la 90+2e, le Torino aurait battu la Juve sur son terrain pour la première fois depuis 22 ans.

Ce match nul retarde le sacre programmé des hommes de Massimiliano Allegri. En effet, l’AS Rome est allée s’imposer nettement sur la pelouse de l’AC Milan (1-4). A trois journées du terme de la saison, le club de la Louve reprend la 2e place devant Naples (un point d’avance) mais reste à sept longueurs de la Juve. Une victoire, voir un match nul, peut suffire aux Bianconeri pour s’assurer un sixième sacre d’affilée. Palerme rejoint Pescara dans l’ascenseur vers la Serie B. Crotone est mal en point avec quatre points de retard sur Empoli, premier non relégable.

Espagne : statu quo entre le Real Madrid et le FC Barcelone

La hiérarchie ne bouge pas en tête de la Liga. Vainqueur de Villarreal (4-1), le Barça a mis la pression au Real Madrid. Mais les Madrilènes, avec une équipe B, se sont baladés à Grenade (0-4), déjà relégué à l’échelon inférieur (comme Osasuna). Du coup, les deux géants sont toujours en tête avec le même nombre de points (84). Les Catalans sont premiers grâce à leur meilleure différence de buts. Mais le Real a un match en retard à jouer sur le terrain du Celta Vigo le 17 mai.

Vainqueur d’Eibar (1-0), l’Atlético de Madrid a quasi verrouillé sa 3e place. Les Matelassiers ont cinq points d’avance sur le FC Séville avec encore deux journées à disputer. Dans le fond du classement, Gijon s’est offert un court mais précieux succès contre Las Palmas (1-0). Les Rojiblancos n’ont plus que trois points de retard sur Leganés, premier non relégable.