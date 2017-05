Sports de combat: où en est le MMA en France?

Récemment, des articles élogieux ont fleuri dans la presse française à propos du poids coq français Tom Duquesnoy et de sa victoire face à l'Américain Patrick Williams. Duquesnoy a commencé le Mixed martial arts, un sport de combat complet, associant pugilat et lutte au corps à corps, vers 12 ans et a choisi les Etats-Unis pour le haut niveau. Mais ce fan d’opéra et qui s’adonne à la méditation ne semble pas assez connu pour inverser la tendance. Tout comme Francis Ngannou, Franco-Camerounais qui vivait en France et qui vient de s’envoler pour Las Vegas.

Une vraie tête de gondole

« Il faudrait un Teddy Riner pour que les lignes bougent », avoue à RFI Bertrand Amoussou, président de la commission française de MMA (CFMMA) et président de la fédération internationale de MMA. L’ancien champion du monde de jujitsu combat et champion d’Europe par équipes de judo juge que la victoire de Tom Duquesnoy « ne représente rien » en France. Les nombreux amateurs de MMA en France attendent toujours une grande star tricolore.

La France reste le seul pays au monde à ne pas légaliser le MMA avec la Norvège. En octobre 2016, un arrêté ministériel avait redéfini les conditions d’organisation des manifestations publiques de sports de combat, et d’en exclure le MMA. Les « coups de poing, coups de pieds, coups de coude et coups de genoux visant un combattant au sol », techniques caractéristiques du MMA, sont interdits, indique le texte. De plus, le combat doit obligatoirement avoir lieu sur un tapis ou à l'intérieur d'un ring. Les combattants de MMA s'affrontent dans une cage octogonale. Et les combats doivent être affiliés à une fédération sportive reconnue par l'Etat, ce qui n'est pas le cas du MMA.

Un recours devant le Conseil d'Etat

Juste après l’arrêté ministériel, Bertrand Amoussou a déposé un recours devant le Conseil d'Etat et la décision pourrait tomber très prochainement. Il faut souligner que le ministère des Sports n'avait pas attendu les conclusions d'un rapport gouvernemental, mené par Patrick Vignal, député PS, et Jacques Grosperrin, sénateur Les Républicains, qui devait lui être remis le 8 novembre et qui se positionnaient en faveur de la légalisation et de l’établissement d’une fédération française de MMA.

« C'est hallucinant, compte tenu du timing, et irrespectueux, avait réagi à l’époque Bertrand Amoussou. J'attendais beaucoup de ce rapport, dont on sait qu'il propose une bonne prise en charge avec les acteurs du MMA français. Le ministère nous prend pour des idiots. Presque tous les pays ont reconnu le MMA en Europe. » Le ministre des Sports aurait tenu une ligne anti-MMA, influencée selon plusieurs sources par le président de la Fédération française de judo Jean-Luc Rougé.

Il existe près de 240 clubs de MMA en France (entre 30 000 et 50 000 pratiquants), selon la CFMMA. Si le ministère des Sports interdit la compétition, les entraînements et les compétitions de niveau amateur étaient jusque-là autorisés.

Changer l'image du MMA en France

Bertrand Amoussou, qui milite donc fortement pour l’implantation du MMA, a eu l’occasion de discuter avec les conseillers de certains candidats durant l’élection présidentielle en France. Histoire de ne pas laisser la parole qu’aux seuls détracteurs de la discipline. Selon Bertrand Amoussou, on ne peut pas laisser un sport se développer sans être encadré et sans éducateurs. « Maintenant il y a des catégories de poids, il y a un classement et les adversaires qui se rencontrent et il y a des coups interdits. C’est devenu une vraie discipline qu’il faut légaliser », martèle-t-il à propos de ce sport décrit souvent comme une « véritable boucherie ».

« Ajouter une discipline aux sports de combat en France, c’est mettre aussi en valeur les autres sports comme la lutte ou la boxe anglaise, argumente Amoussou. Si c’était un sport confidentiel, on n’en parlerait pas. C’est un phénomène et on ne peut pas empêcher des personnes de le pratiquer en loisir. Le public est en danger sans éducateur. »

La tenniswoman Serena Williams, l'acteur Ben Affleck ou le chanteur The Weeknd font ainsi partie des célébrités qui ont pris des parts dans l'UFC lorsque l'agence de marketing sportif WME-IMG en a pris le contrôle pour quatre milliards de dollars en juillet 2016. La France est encore loin de cet engouement.