Ligue des champions: la Juve stoppe Monaco en demi-finale

Le miracle n’a pas eu lieu. Battue 2-0 au match aller, l’AS Monaco s’est de nouveau inclinée face à la Juventus Turin (2-1) en match retour de la demi-finale de la Ligue des champions. Les Italiens sont en finale et attendent le vainqueur de la deuxième demi-finale qui aura lieu ce mercredi entre le Real Madrid et l’Atletico Madrid.

La marche était véritablement trop haute face à cette Juventus-là. Cette équipe qui n’avait encaissé que deux petits buts depuis le début de la compétition et qui avait fait échec au trio Messi-Neymar-Suarez de Barcelone en quart de finale. Le but de Kylian Mbappé face à l’inusable Gianluigi Buffon apparaît même comme un mini-exploit des Monégasques qui se sont cassé les dents sur cette équipe de la Vieille Dame qui garde toute sa jeunesse dans les grands évènements.

Mbappé, un nouveau record



Ce n’est pas donc cette fois qu’une équipe française sortira l’équipe italienne en Coupe d’Europe. Pour la douzième fois, la Juve sort vainqueur d’une double confrontation face à un club de l’Hexagone. L’AS Monaco savait l’exploit quasi impossible après avoir perdu sur son terrain au match aller (2-0), elle en a eu la confirmation mardi sur la pelouse turinoise.

Malgré une entame encourageante, les joueurs de Leonardo Jardim n’ont pas tenu face à une formation plus efficace offensivement. C’est logiquement que la Juventus ouvre le score (Mario Mandzukic 33e) après plusieurs alertes sur le but monégasque. Passeur sur le premier but, Dani Alves enfonce le clou d’une superbe reprise de volée après un corner mal dégagé par Subasic (45e). Le latéral brésilien aura été le bourreau de Monaco avec trois passes décisives et un but dans les quatre buts inscrits par la Juve lors de la double confrontation.

Monaco quitte la compétition avec le sentiment d’être aller le plus haut possible et Kylian Mbappe s’adjuge un nouveau record, celui du plus jeune joueur à marquer en demi-finale de la Ligue des Champions (18 ans et 140 jours).

Mercredi, le Real Madrid tentera d’assurer sa qualification devant son voisin, l’Atletico Madrid, qu’il a battu 3-0 au match aller.