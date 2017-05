Football: tops et flops du Championnat de France 2016-2017

Le Championnat de France de football 2016-2017 s’est achevé ce 20 mai sur la qualification de Marseille pour la Ligue Europa et la relégation de Bastia et Nancy en deuxième division. L’occasion de dresser un bilan de cette saison en Ligue 1.

LES TOPS

L’attaque de l’AS Monaco (ASM)

Avec 107 buts marqués, le champion de France a fait honneur au football. Les Monégasques ont réussi à faire mieux que le Paris Saint-Germain (PSG), sacré en 2015-2016 avec 102 buts inscrits. Pour trouver plus, il faut remonter à la saison 1959-1960 et aux 109 buts du Stade de Reims.

Le Parisien Edinson Cavani

Le meilleur buteur de la saison n’est paradoxalement pas un Monégasque. Il s’agit d’Edinson Cavani. Avec 35 réalisations, l’Uruguayen n’a certes pas égalé le total de son ex-compère en attaque, Zlatan Ibrahimovic (38 buts en 2015-2016). Il a toutefois réussi à faire oublier le Suédois et a été élu meilleur joueur de la saison.

Le poil à gratter niçois

L’OGC Nice finit sur le podium du Championnat de France pour la première fois depuis 1975-1976, devançant ainsi cinq grands clubs français : Lyon (4e), Marseille (5e), Bordeaux (6e), Nantes (7e) et Saint-Etienne (8e). Une troisième place toutefois loin d’être surprenante puisque les Niçois avaient fini quatrièmes un an plus tôt. Les « Aiglons » on franchi un palier sous la houlette de leur nouvel entraîneur Lucien Favre et grâce à l’arrivée de joueurs expérimentés comme Mario Balotelli, Dante ou Younès Belhanda. Sans parler de la superbe saison de l’Ivoirien Jean Michaël Séri, Prix Marc-Vivien Foé 2017.

LES FLOPS

Un Championnat à deux vitesses

Entre les milliards du Qatar, le propriétaire du PSG, et la fiscalité avantageuse de Monaco pour les footballeurs, il y a encore eu un Championnat de France à deux vitesses cette saison. Les autres cadors de L1, Lyon et Marseille (OM) en tête, ont fait pâle figure financièrement et sportivement à côté de Paris et de l’ASM. L’arrivée d’un nouvel actionnaire à la tête de l’OM, en octobre 2016, permettra-t-elle à une troisième force d’émerger en Ligue 1, en 2017-2018 ?

La violence dans certains stades

Dernier au classement, le SC Bastia est relégué en deuxième division, tout comme l’AS Nancy-Lorraine. La saison des Bastiais a été un condensé de certains maux du football français, entre violences dans et hors des stades et insultes racistes.