Roland-Garros: Malek Jaziri, pionnier tunisien

Fin de matinée. Les nuages s’amoncellent au-dessus du court numéro 16 de Roland-Garros. Mauvais présage pour Malek Jaziri dans cette rencontre africaine face au Sud-Africain Kevin Anderson ? Pourtant, le Tunisien avait d’entrée fait le break sous les encouragements d'une poignée de compatriotes présents dans la minuscule tribune. A 32 ans, celui qui a tenu sa première raquette dès l’enfance, à 5 ans, en est à son quatrième Roland-Garros. Pour la troisième année d'affilée, il ne passera pas le premier tour.

Le chemin à l'envers

Enfant, Malek Jaziri rêvait secrètement à ces cours de tennis prestigieux, placés du côté de la porte d’Auteuil dans le bois de Boulogne. Il n’avait aucune idée de ce qu’était ce monde cossu, bourré de codes. Et puis un jour de 2012, il s’est retrouvé à être l'un des rares représentants du Maghreb à fouler cette terre battue. « C’était dur. Je n’étais jamais venu ici et je me disais que ce challenge était quasi impossible pour moi », souffle-t-il. Roland-Garros, c’est le Graal.

Né à Bizerte, Malek Jaziri fait partie de ceux qui ouvrent la voie dans un sport encore en développement sur le continent africain. Comme son frère aîné, il a choisi la petite balle jaune. Ce pionnier avoue aujourd’hui avoir parcouru un « sacré chemin ». Un parcours à l’envers. En 1903, Roland Garros avait traversé la Méditerranée en avion, à bord de son Morane H, entre Fréjus et Bizerte.

En 2010, le droitier joue son premier tournoi ATP à l’open d’Australie. L’année suivante, il se présente à l’US Open et devient le premier Tunisien à évoluer du côté de New York. Cerise sur le gâteau, il se hisse au deuxième tour après avoir passé les qualifications. « C’est là où j’ai commencé à y croire. C’était des sensations très fortes. Je n’avais pas vraiment l’expérience des Grands Chelems. Je me suis dit que je pouvais peut-être y arriver », lâche-t-il avec discrétion. La tâche qui l'attend forge sa détermination.

« Chaque fois tout le monde m’attend »

Et l’homme des premières fois continue de grandir en devenant le premier Tunisien et le quatrième Maghrébin à entrer dans le top 100 du classement ATP, comme avant lui le Marocain Isham Arazi qui est resté plus de huit ans au sein de l'élite. « J’espère qu’il y en aura d’autres. J’ai cassé cette barre et c’est très important ». En mars dernier, il a brisé celle du top 50 en prenant une 47e place. Chaque année, Malek Jaziri gagne en l’expérience et cherche plus de stabilité. Ces trois tours en 2015 et en 2017 lors de l’Open d’Australie lui donnent des ailes. « C’est vrai, chaque fois tout le monde m’attend, j’ai la pression, surtout ici à Paris. J’espère revenir le plus tôt possible », dit celui qui est toujours à la recherche de solidité mentale.

A Tunis, où il vit avec sa famille, Malek Jaziri est l'un des sportifs les plus incontournables. Depuis la révolution et la chute de Ben Ali en 2011, il croit en une Tunisie moderne, qui serait dans quelques décennies l'un des pays inspirateurs du continent africain. « C’est un chemin très long, tout ne changera pas du jour au lendemain. Mais ça vaut le coup de se battre et de travailler pour un pays meilleur sur tous les plans. Je crois que les Tunisiens l’ont compris. Je suis optimiste, car nous sommes un peuple conscient », résume celui qui voit dans son sport « l'enseignement de la discipline, la rigueur et le respect ».

Aujourd’hui, Malek Jaziri espère faire une belle fin de saison et terminer dans les trente premiers. Et si c’était le cas, il serait encore un pionnier. Comme Roland Garros qui a sa statue dans les rues de Bizerte.