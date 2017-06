Basket: Golden State – Cleveland, la finale NBA de toutes les passions

Vainqueurs haut la main des phases de play-offs, Golden State et Cleveland s’affronteront dans la nuit de jeudi à vendredi dans le cadre du premier match de la finale NBA. Plus que jamais, la rencontre qui verra notamment s’opposer Lebron James et Stephan Curry déchaîne les passions aux Etats-Unis.

Par Simon Fuentes,

C’est l’évènement sportif le plus attendu, les rencontres les plus magiques de toutes, celles durant lesquelles les stars se doivent d’être à la hauteur. Aux Etats-Unis, les finales NBA riment souvent avec démesure. Cette année et pour la troisième saison consécutive, ce sont les franchises de Golden State et Cleveland qui s’affronteront pour le titre. En 2016, Cleveland avait décroché la victoire au terme d’une fin de match haute en suspense, répondant à celle des Warriors une année plus tôt. L’occasion de se départager est donc toute trouvée : l’heure est à la belle entre les deux meilleures équipes du continent.

Des « stars » en pagaille sur le parquet

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les deux équipes sont en grande forme. Golden State n’a pas laissé une miette à ses adversaires lors des plays-offs, enchaînant les 4-0 face à Portland, Utah et San Antonio. De son côté, Cleveland a fait presque aussi bien, n’ayant perdu qu’à une petite reprise contre Boston, après avoir écrasé Indiana et Toronto. Pas étonnant, compte tenu des effectifs de deux franchises.

En effet, force est de constater que les effectifs des deux derniers champions ont été construits pour gagner. Sur le terrain, pas moins de sept joueurs étaient par exemple sélectionnés pour disputer le dernier « All Star Game ». En tête de file, les MVP (meilleur joueur de la saison) des cinq dernières années seront sous le feu des projecteurs. Le prodige Stephen Curry (MVP en 2015 et 2016) et le talentueux, mais controversé ailier Kevin Durant (MVP en 2014) seront évidemment les principaux atouts des Warriors. En face, l’illustre Lebron James (MVP en 2012 et 2013) devra une nouvelle fois s’employer pour l’emporter.

Un avant-match marqué par des dérives racistes

Malheureusement, l’avant-match du n°23 des Cavaliers a été en partie gâché par des comportements regrettables. Hier, la police de Los Angeles a annoncé qu’une enquête avait été ouverte après la découverte de tags racistes inscrits sur le domicile du joueur, absent au moment des faits. Des actions bien entendu condamnables, mais surtout incompréhensibles, quand on sait la légende nationale que représente le joueur outre-Atlantique. Pour rappel, l’ailier aussi passé par les Heats de Miami est devenu le meilleur marqueur de l’histoire des plays-offs NBA (5995 points) la semaine dernière, devançant ainsi un certain Michael Jordan.

Le joueur âgé de 32 ans a tenu à régir ce matin, amer. « Cela montre que le racisme fera toujours partie de notre monde, des Etats-Unis. (…) Peu importe combien d’argent vous avez, peu importe à quel point vous êtes célèbre, peu importe combien de personnes vous admirent, être noir aux Etats-Unis c’est difficile ». Comme à son habitude, nul doute que celui qui se démarque aussi par son implication dans le milieu associatif répondra à ses détracteurs sur le terrain. Néanmoins, la tâche s’annonce difficile, les deux dernières finales ayant été particulièrement accrochées (4-2 et 4-3).