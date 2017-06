Roland-Garros: Rafael Nadal, à la recherche de la passe de dix

Henri Lecomte, ancienne gloire du tennis français, qui a notamment atteint la finale des Internationaux de France de tennis en 1988 avait souhaité « bonne chance » à son compatriote Benoit Paire, premier joueur à affronter Rafael Nadal à Roland-Garros cette année. L'Espagnol a fini par balayer le Français 6-1, 6-4, 6-1 en 1h 52 min !

Lecomte a jusqu’à présent vu juste au sujet du Majorquin. « Franchement ce n’était pas de chance pour Paire de tomber sur Nadal qui est encore plus impressionnant, raconte-t-il à RFI. Aujourd’hui, Nadal bouge mieux et frappe plus fort. Il est plus agressif et je crois qu’il a encore progressé. C’est un joueur exceptionnel, car il est toujours capable de se remettre en question. Il veut son 10e Roland-Garros et il arrive dans des conditions fantastiques .»

Un parcours pour l'instant sans embûche

Depuis le début de la quinzaine, Rafael Nadal se balade. Le numéro 4 mondial n'est resté que 51 minutes sur le Court central ce mercredi jusqu'à l'abandon de son compatriote Pablo Carreno au début du deuxième set (6-2, 2-0). Le voilà déjà qualifié pour les demi-finales.

En huitièmes de finale, il avait pulvérisé le Géorgien Nikoloz Basilashvili, 63e mondial, en trois sets 6-0, 6-1, 6-0. Sa victoire la plus écrasante à Paris en treize participations et son troisième succès en trois sets depuis le début du tournoi sans perdre une seule manche.

Si Rafael Nadal n'est pas n°1 mondial, il réalise tout de même un de ses meilleurs débuts de saison avec des résultats proches de ceux qui étaient les siens lorsqu'il dominait son sport. Depuis le début de l'année, Nadal a remporté trois tournois : son 10e à Monte-Carlo et Barcelone, son 30e Masters 1000 à Madrid.

« Je sais que je peux gagner à Paris, même si je ne suis pas dans les quatre meilleures têtes de série », clamait-il avant d’arriver porte d’Auteuil. « Je récolte les fruits du travail que j'ai effectué sur mon jeu à la volée et sur mon revers, avouait-il. Mais surtout, j'arrive à être de nouveau très agressif en coup droit. Tout va très vite dans ce sport et j'ai su saisir les opportunités qui se présentaient. Je n'ai pas joué que de bons matches, je suis honnête avec ça. Mais j'ai su réagir à chaque fois et hausser mon niveau de jeu. Et je vais continuer comme ça. »

« C’est un garçon qui me fascine avec sa pugnacité »

Entre 2005 et 2014, Rafael Nadal a glané 9 titres à Roland-Garros. Seul Robin Söderling lui avait barré la route en 2009 en huitième de finale (2-6, 7-6, 4-6, 6-7). Comme un taureau blessé, Nadal était sorti sous les sifflets.

Depuis 2014 et son dernier sacre, le gaucher est à la recherche d’une nouvelle ivresse à Paris. L’enfant de Manacor est redevenu presque invincible sur sa meilleure surface, l’ocre. « C’est un garçon qui me fascine avec sa pugnacité et sa capacité à chercher à toujours s’améliorer sur le terrain. On va voir au fil des matches s’il démontre sa suprématie », glissait Guy Forget à RFI avant l’entrée en lice de Nadal. Pour l’instant, l’Espagnol n’a pas dû décevoir le directeur du tournoi parisien. Il pourrait surtout s’éloigner encore un peu plus des 6 victoires de Björn Borg.

« Il y a une chose que j'ai sans doute en commun avec les plus grands sportifs, c'est un côté terriblement compétitif. Déjà petit garçon, je détestais perdre, dans tous les domaines… et encore maintenant. Il y a à peine deux ans, j'ai perdu aux cartes en jouant avec ma famille et je suis allé jusqu'à les accuser de tricher, ce qui était vraiment exagéré », écrit Nadal dans sa biographie. Déterminé, il l’est toujours pour un dixième sacre à Roland-Garros.