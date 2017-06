NBA: LeBron James dépasse les légendes Michael Jordan et Magic Johnson

La superstar de Cleveland LeBron James a dépassé deux légendes de la NBA, Michael Jordan et Magic Johnson, vendredi 9 juin lors de la démonstration de son équipe face à Golden State (137-116) marquée par une série de records. «—King James—» a délogé Jordan de la 3e place du classement des meilleurs marqueurs en finale. Il a inscrit 31 points et totalise désormais 1 206 points marqués en huit finales, soit 30 de plus que l'ancienne star de Chicago Bulls (1.176 pts). Seuls Jerry West (1 679 pts) et Kareem Abdul-Jabbar (1 317 pts) ont marqué plus de points que James dans des matches comptant pour une finale. Le numéro 23 de Cleveland, devenu le mois dernier le meilleur marqueur de l'histoire en play-offs, devant Jordan, est passé devant son aîné en tête d'un autre classement, celui du nombre de lancers francs réussis en play-offs (1 467 contre 1 463). Beaucoup moins anecdotique, James est devenu à 32 ans le joueur ayant réussi le plus de «—triple doubles—» (trois catégories de statistiques à dix unités et plus) en finale NBA: il en totalise désormais neuf, soit un de plus que la légende des Lakers Magic Johnson. Encore plus impressionnant, «—King James—» affiche des moyennes de 31,8 points, 11,8 rebonds et 10,5 passes décisives par match depuis le début de la finale et peut devenir le premier joueur à finir une finale avec un «—triple double—» en moyenne.