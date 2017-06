Face à l’Angleterre, la jeunesse des Bleus se rebelle

La France s’est imposée au Stade de France face à l’Angleterre pour sa dernière sortie de la saison mardi 13 juin (3-2). Les trois buts tricolores ont été inscrits par Samuel Umtiti, Djibril Sidibé et Ousmane Dembelé. Après la défaite face à la Suède, le sélectionneur Didier Deschamps avait fait le pari de la jeunesse en titularisant Dembelé ou Kylian Mbappé.

Avant de ranger les crampons et de partir en vacances, les Bleus avaient un dernier rendez-vous pour tenter de faire un peu oublier cette défaite face à la Suède (1-2). Un revers qui leur a coûté la première place du groupe de qualification pour le Mondial 2018. La boulette du gardien Hugo Lloris, qui a offert le but de la victoire à ses adversaires, est encore dans toutes les têtes.

Premier but pour Umtiti

Et il aura fallu moins de dix minutes aux Anglais pour faire douter, en cette fin de saison, les hommes de Didier Deschamps, après un but du capitaine Harry Kane, magnifiquement servi par Ryan Bertrand sur une talonnade dans la surface de Raheem Sterling. Lloris, soutenu par le Stade de France dès le début de la rencontre, restera au centre des débats cet été.

Avant donc de reprendre le chemin de la phase de qualification face aux Pays-Bas le 31 août au Stade de France, les hommes de Didier Deschamps devaient retrouver de la sérénité. Il fallait convaincre. C’est ce qu’ont tenté de faire Olivier Giroud, qui se voit refuser un but pour hors-jeu (14e), et Ousmane Dembelé, qui rate le cadre (16e). Le ouf de soulagement a envahi les tribunes quand Samuel Umtiti a lui trouvé le cadre et égalisé (22e).

Didier Deschamps, critiqué après ses choix face à Suède, a certainement poussé aussi un ouf de soulagement après ce premier but en Bleu du Barcelonais. Un autre défenseur, Djibril Sidibé, permet aux Bleus de prendre les commandes à la 43e minute et signe lui aussi son premier but avec les Tricolores.

Carton rouge pour Varane

La nouvelle désillusion pour les Tricolores est arrivée quand Raphaël Varane commet une faute sur Dele Alli et Kane transforme le penalty qui suit (48e). Et pour couronner le tout, le défenseur du Real Madrid est expulsé après un carton rouge.

La soirée aura tout de même permis à Kylian Mbappé de se mettre en évidence pour sa quatrième sélection et de régaler le public du Stade de France. L’attaquant de Monaco avait failli inscrire le deuxième but français et son premier en Bleu avec une frappe du gauche que Tom Heaton repoussait du pied (32e). Kylian Mbappé, doublure d’Antoine Griezmann sur ce match, qui a touché la transversale à la 70e minute, a marqué des points en vue de la prochaine journée de qualification.

La France tient finalement sa victoire grâce à Ousmane Dembelé qui inscrit aussi son premier but en Bleu (78e). Face à la Suède, Didier Deschamps avait privilégié l’expérience. Face à l’Angleterre, il a choisi la jeunesse et la fougue. De quoi cogiter tout un été avant le rendez-vous capital.