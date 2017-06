Boxe: Mayweather-McGregor, un combat entre fantasmes et questions

Floyd Mayweather, ex-star des rings âgée de 40 ans, et Conor McGregor, vedette du MMA de 28 ans, ont enfin trouvé un accord pour un combat de boxe, prévu le 26 août 2017 à Las Vegas. L’affrontement entre l’Américain et l’Irlandais génère autant de question que d’argent et de fantasmes.

Des mois de négociations, de spéculations et d’invectives ont pris fin le 14 juin 2017 : Floyd Mayweather et Conor McGregor vont bien s’affronter le 26 août à Las Vegas, dans un combat qui devrait générer une médiatisation et des retombées financières sans peu d’équivalent.

D’un côté du ring, on trouvera Floyd Mayweather, 40 ans, ancien roi de la boxe anglaise. L’ex-sportif le mieux payé au monde a accepté de sortir de sa retraite pour encaisser un nouveau très gros chèque. Celui qui a accumulé environ 800 millions de dollars de gain dans sa carrière pourrait en empocher encore 100 autres, dans deux mois.

Dans l’autre coin du ring, il y aura Conor McGregor, 28 ans, plus habitué à la cage octogonale où s’affrontent les pratiquants du Mixed Martial Art (MMA). L’Irlandais est la figure de proue de cette discipline de plus en plus populaire dans le monde, mais interdite en France.

Un combat équilibré ?

McGregor, spécialiste du MMA, a-t-il une chance de battre Mayweather, invaincu en 49 combats professionnels ? L’Américain est certes plus âgé et n’a plus boxé depuis septembre 2015. Mais l’Irlandais n’est pas un spécialiste du « Noble art ».

Passer du MMA à la boxe anglaise n’est pas si difficile, assure pourtant Francis Ngannou, qui a effectué le chemin inverse avec succès. « Ce sera un combat équilibré, explique le Camerounais, valeur-montante du MMA. Même si Conor McGregor n’est pas un spécialiste de la boxe anglaise, il reste un combattant et évolue dans le MMA où la boxe est omniprésente ».

Une lutte d’influence entre la boxe et le MMA

Au-delà des seuls Mayweather et McGregor, ce sont deux disciplines qui s’opposent. La boxe professionnelle, dont la respectabilité n’est plus à prouver, a perdu du terrain ces dernières années. Le « combat du siècle » en mai 2015, entre Mayweather et le Philippin Manny Pacquiao, avait ainsi été particulièrement ennuyeux et décevant.

De l’autre côté, le MMA connaît une ascension fulgurante, suscitant un engouement et une vague de vocations. Mais le Mixed Martial Arts, qui mélange coups de poings, de pied, prises et projections, n’a pas toujours bonne réputation.

« Ce combat a un vrai intérêt, surtout pour le MMA, conclut Francis Ngannou. Il y a peu, ce n’était pas reconnu comme un sport. Si ce combat est aujourd’hui possible, c’est parce que le MMA a acquis un vrai statut. Et puis, c’est un show. Et en termes de show, il n’y a pas mieux. C’est un cocktail qui va révolutionner le monde des sports de combat ».