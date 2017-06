Tennis (Fed Cup-Groupe III): aucun pays africain promu, Maroc et Tunisie honorés

Le tournoi du Groupe III Europe/Afrique de la Fed Cup, qui réunissait 15 pays, s'est achevé ce samedi 17 juin à Chisinau (Moldavie). Six nations africaines participaient à cette compétiton dont les deux vainqueurs sont promus dans le Groupe II Europe/Afrique pour la Fed Cup 2018.

Les heureuses élues sont la Grèce et la Moldavie. Le Maroc et la Tunisie sont les nations africaines les mieux classées : elles terminent 6e et 7e, chacune avec deux victoires et une défaite, à l'issue des matches disputés sur terre battue. L'Algérie est 10e (une victoire et deux défaites), le Kenya 11e (une victoire et deux défaites), tandis que le Cameroun et le Mozambique terminent 14e et 15e : les tenniswomen de ces deux derniers pays ont subi trois défaites en autant de matches.

A noter qu'en avril, l'Afrique du Sud a été rétrogradée du Groupe II Europe/Afrique au Groupe III Europe/Afrique. A l'exception de l'Egypte, tous les pays d'Afrique engagés en Fed Cup sont dont désormais dans le Groupe III Europe/Asie, le plus bas niveau.