EuroBasket (F): les Bleues retrouvent l'Espagne en finale

Et de trois ! Mais que cette troisième qualification en finale de suite fut dure pour les Bleues face à des Grecques teigneuses qui disputaient samedi leur première demi-finale à l’Euro. Pendant longtemps, Styliani Kaltsidou (meilleure marqueuse, 15 points) et ses amies ont résisté aux assauts de Céline Dumerc et des siennes, avant de céder lors du dernier quart temps. Pourtant, les Françaises étaient averties puisque les deux équipes étaient dans la même poule et se sont affrontées il y a cinq jours. La France l'avait emporté dans la douleur (70-63), et samedi les joueuses ont encore souffert pendant trois quarts temps.

Si elles finissent le premier et le deuxième quart temps avec un +5 au tableau d’affichage (23-17 ; 35-30), elles sont bousculées au tout début du troisième par des Grecques plus agressives. Les Bleues déjouent alors jusqu’à se retrouver à égalité avec leurs adversaires (47-47), mais restent devant à la fin de cette période (52-47).

Une fin de match à sens unique

C’est lors des dix dernières minutes que les filles de Valérie Garnier se détachent en parvenant enfin à jouer plus juste, plus vite, et en étant plus adroites aux tirs. Résultat : un cinglant 22-8 dans l’ultime quart temps.

Les Bleues vont jouer ainsi dimanche leur troisième finale consécutive après avoir perdu les deux précédentes face à l’Espagne (2013) et la Serbie (2015). Elles tenteront de décrocher un troisième sacre à l’Euro après ceux de 2001 et 2009.

Dans la deuxième demi-finale, la favorite, l’Espagne s’est donc imposée (68-52) devant la Belgique. C'est la quatrième fois que la sélection ibérique atteint la finale européenne après ses titres de 1993 et 2013 et sa médaille d'argent de 2007.