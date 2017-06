Disparition de Louis Nicollin, dirigeant emblématique du football français

Le personnage laissait rarement indifférent, on l’aimait ou on ne l’aimait pas, mais personne ne contestera qu’avec la mort de Louis Nicollin, le football français perd l’une de ses figures les plus emblématiques de ces 40 dernières années.

Président du groupe Nicollin, spécialisé dans le nettoyage et le ramassage et le retraitement des déchets ménagers et industriels, mais aussi et surtout, grand passionné de foot et de sport en général, « Loulou » comme beaucoup de gens le surnommait avait créé en 1974 le club de Montpellier La Paillade en 1974 devenu par la suite le Montpellier Hérault Sporting Club. Un club avec lequel il a gravi tous les échelons de la division d’honneur à la Première division puis au titre de champion de France en 2012.

Plus ancien président de club en activité

Louis Nicollin était ainsi le plus ancien président d’un club de football français encore en activité. Connu pour ses sorties médiatiques fracassantes, ce personnage bruyant et imposant passait difficilement inaperçu dans le milieu du football.

C’est le MHSC qui a annoncé ce jeudi sur son compte Twitter le décès de son président suite à un malaise, entraînant dans la foulée de nombreux hommages de la part du football français. « Nous perdons un grand dirigeant du football français, mais surtout un grand homme. Son humanité, son authenticité et sa générosité ont fait de Louis un être exceptionnel », a salué la présidente de la Ligue de football professionnelle, Nathalie Boy de la Tour.

Louis Nicollin fêtait ce jeudi ses 74 ans. « Je l'ai joint aujourd'hui pour lui souhaiter son anniversaire. Je lui ai dit qu'il en fêterait encore quelques-uns. J'aurais mieux fait de me taire », a déploré Robert Nouzaret son ami d’enfance et conseiller au club.

D’autres joueurs comme André-Pierre Gignac ou Killian Mbappé ont également rendu hommage au président de Montpellier.

Mon président préféré, quelle tristesse, une pensée pour Laurent Nicollin et sa famille 🙏🏻😭😭 Loulou 😍 pic.twitter.com/F1gHZqb1VW Gignac Andre-pierre (@10APG) 29 juin 2017