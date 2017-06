A qui le Tour de France 2017?

La 104e édition du Tour de France débute le 1er juillet à Düsseldorf en Allemagne pour se terminer le 23 juillet à Paris sur les Champs-Elysées. Si le Britannique Chris Froome tentera la passe de quatre après ses sacres de 2013, 2015 et 2016, ils sont encore un certain nombre à vouloir lui ravir la tunique jaune.

Un contre-la-montre individuel de 14 kilomètres ouvre samedi 1er juillet à Düsseldorf le 104e Tour de France. De la ville allemande à Paris, 22 équipes de neuf coureurs espèrent rallier la capitale française après 3540 kilomètres d'un parcours concocté pour ménager le suspense jusqu'à la veille de l'arrivée, lors du second « chrono » à Marseille. Mais sur les Champs-Elysées, il n’en restera plus qu’un pour monter sur la plus haute marche du podium.

Chris Froome et Richie Porte en favoris

Et en ce qui concerne le maillot jaune, le Britannique Chris Froome et l’Australien Richie Porte, qui furent associés et même très copains sous le maillot Sky, sont annoncés parmi les prétendants. Sauf que d’autres noms se dégagent aussi comme le nouveau champion d’Italie Fabio Aru, le Colombien Nairo Quintana, le Danois Jakob Fuglsang, vainqueur du Critérium du Dauphiné. Sans oublier le Français Romain Bardet, qui a terminé à la deuxième marche du Tour 2016. « Il y a une densité assez rare au niveau des favoris », confirme ce dernier.

Tous s'accordent à étendre à huit-neuf noms les prétendants au podium, voire plus. En premier lieu, Nairo Quintana, un habitué qui attend la consécration qu'aucun Colombien n'a encore connue. Le « condor », deuxième du dernier Giro, représente un grand point d'interrogation. Peut-on enchaîner, en tentant de les gagner, les deux grands tours ? « Je viens toujours sur cette course avec une grande envie, raconte Nairo Quintana. C’est la course la plus importante pour nous, l'objectif numéro un de notre saison, pour moi et pour l'équipe. Pour la préparation, nous avons travaillé d'une manière particulière, avec cette pause après le Giro. Il faudra attendre la fin du Tour pour savoir si on s'est trompé ou non, pour savoir ce qu'il faudra améliorer. »

Un autre hispanophone, Alberto Contador, espère aussi sortir de la boîte, dix ans après le premier de ses deux succès. Certes, l’Espagnol a désormais 34 ans, mais il a encore cette flamme en lui sans laquelle il est impossible d’avoir des ambitions pour briller sur l'une des courses les plus importantes du monde.

Un parcours moins montagneux que l'édition précédente

Dessiné pour que la course ne soit pas verrouillée par une ou deux équipes, le Tour 2017 est un peu moins montagneux que l'édition précédente. Mais il multiplie les occasions de confrontations. « C'est un parcours atypique, étrange: il y aura beaucoup d'improvisation, d'incertitude », estime le manager de l'équipe de Quintana Eusebio Unzue. Pour la première fois depuis vingt-cinq ans, les cinq massifs montagneux de la France continentale seront visités.

Avec pour commencer les Vosges et sa Planche des Belles Filles dès le cinquième jour, que Chris Froome avait dompté en 2012. Ensuite, ce sera le Jura, les Pyrénées (Peyragudes et l'Ariège en concentré), le Massif central et enfin les Alpes limitées à deux étapes (Croix-de-Fer et Galibier le premier jour, Vars et l'arrivée à l'Izoard le second). « La dernière semaine est peut-être un peu moins dense, relève Romain Bardet. Il faudra se découvrir plus tôt ».

En attendant, les hommes de la plaine vont prendre les devants. Le champion du monde, Peter Sagan, cherchera à décrocher un sixième maillot vert de meilleur sprinteur. Le Slovaque et les autres spécialistes du sprint, venus en nombre avec entre autres Marcel Kittel, André Greipel, Mark Cavendish, Arnaud Démare, et Nacer Bouhanni, font du Tour le grand rendez-vous annuel des sprinteurs.

Ils sont déjà attendus dimanche 2 juillet, à Liège, au lendemain du « chrono » de Düsseldorf où un rouleur sortira du lot pour s’emparer du premier maillot jaune.