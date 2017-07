Premier League: le grand Rooney fait son come-back à Everton

La boucle est maintenant bouclée. En 2002, un jeune joueur de 16 ans secouait le football anglais avec Everton. Deux années plus tard, ce garçon quittait le nid et rejoignait la prestigieuse formation de Manchester United, où il était destiné à devenir l’un des meilleurs footballeurs du monde. Depuis, 13 ans se sont écoulés, et Wayne Rooney a inscrit son nom dans la légende des Mancuniens. Une histoire se termine et une autre recommence ce 9 juillet 2017 : « Roo » a dit adieu à MU et a paraphé un nouveau contrat avec Everton.

La fin d’une légende de Manchester United

Wayne Rooney n’a pas encore 32 ans, mais depuis déjà quatre saisons, le buteur avait perdu de sa superbe. Peut-être est-ce dû à sa précocité, peut-être est-ce dû à son hygiène de vie, peut-être que cela vient tout simplement de l’usure et du temps qui passe… A Manchester United, le capitaine n’était plus indiscutable ces derniers mois. Il était temps que ce chapitre grandiose de sa carrière s’achève. Les rumeurs qui couraient étaient donc fondées : Rooney et les Red Devils ont mis un terme à leur belle union.

Tout avait commencé fin août 2004 : après une saison et demie de feu en Premier League et un Euro tonitruant avec l’Angleterre, le jeune joueur au tempérament fougueux était arraché à Everton par Manchester United à prix d’or : 31 millions d’euros pour un garçon tout juste majeur. Sir Alex Ferguson, le célèbre manager, voyait en lui la figure de proue de MU pour les prochaines années. L’Ecossais a eu le nez creux.

« Shrek », comme on l’a surnommé, a touché les étoiles avec son club : 16 titres en 13 saisons dont une Ligue des champions, une Ligue Europa et cinq championnats d’Angleterre, le brassard de capitaine, 559 apparitions et 253 buts qui font de lui le meilleur buteur de l’histoire des Red Devils et le 6e footballeur le plus capé, quelques réalisations d’anthologie… Dans les annales de Manchester United, Wayne Rooney se trouve parmi les plus grands personnages. « Il a été un modèle de professionnalisme durant toute sa carrière et il va rester dans les livres d’histoire », assure son désormais ex-entraîneur José Mourinho.

Everton retrouve son enfant prodige… mais perd Romelu Lukaku

Icône mancunienne, meilleur buteur de l’équipe d’Angleterre (53 réalisations), Rooney n’en reste pas moins un pur Toffee. Né à Liverpool, formé à Everton (l’autre grand club de la ville avec le Liverpool FC), l’attaquant n’a jamais oublié son club de cœur. Il a même avoué que, durant ces treize dernières années, il dormait avec un pyjama aux couleurs d’Everton ! Alors que son aura commençait à pâlir au sein de Manchester United, Wayne Rooney confiait qu’il ne pourrait jouer ailleurs, en Premier League, qu’avec son club formateur.

Le voilà de retour au bercail. L’Anglais aurait consenti à réduire de 50% son salaire mancunien (environ 15 millions d’euros par an selon The Sun) pour pouvoir reporter le maillot d’Everton, un club qui a bien grandi depuis 2004 et menace les mastodontes anglais désormais. Son nouveau coach, Ronald Koeman, compte sur lui pour aider Everton à passer un cap. Car les Toffees n’ont gagné aucun trophée depuis 1995. « Wayne m’a montré qu’il a cette ambition dont nous avons besoin et sa mentalité de vainqueur. Il sait comment gagner des titres. Je suis très heureux qu’il ait décidé de revenir à la maison. Il aime Everton et voulait vraiment revenir. Il n’a que 31 ans, et je n’ai aucun doute sur ses qualités », martèle Koeman.

Everton retrouve Rooney (pour un transfert dont le montant n’a pas été révélé) mais perd quand même gros. La signature pour deux ans de « Roo » n’est pas le seul mouvement avec Manchester United dans ce mercato d’été 2017. Les deux clubs anglais sont tombés d’accord pour que Romelu Lukaku, 24 ans, rejoigne les Red Devils. Auteur de 87 buts en 166 matches avec Everton (dont 25 rien qu’en Premier League la saison dernière), l’attaquant belge sera la nouvelle arme offensive de MU. Les Mancuniens devraient, selon les rumeurs, débourser 85 millions d’euros (plus 17 millions d’euros de bonus) pour l’acquérir.