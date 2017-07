Tour de France: Uran vainqueur à Chambéry, Froome dans un fauteuil

Le rendez-vous du jour sur le Tour de France 2017 était aussi attendu que redouté : ces 181,5 kilomètres entre Nantua et Chambéry constituaient l’étape de montagne la plus difficile de cette édition. Et le 9e chapitre de la Grande Boucle a tenu toutes ses promesses.

L’abandon de Thomas, le numéro de Barguil

Le premier coup de chaud est arrivé après 80 kilomètres de course quand Geraint Thomas (Sky) s’est retrouvé au sol. Le Britannique, Maillot jaune durant les quatre premières journées, a chuté dans une descente et n’a pu reprendre la course. 2e au classement général ce matin, Thomas souffre d’une fracture de la clavicule. Il a dû jeter l’éponge. Un coup dur pour lui et pour toute la Team Sky : Christopher Froome, le favori, perd son lieutenant pour le reste du Tour.

Passé seul en tête à 32 kilomètres de l’arrivée dans l’ascension du Mont du Chat, Warren Barguil (Sunweb) a assuré le spectacle en franchissant le sommet en leader de la course, avec une avance inférieure à une minute sur le groupe des favoris. Le Français sera repris plus tard par son compatriote Romain Bardet et les grimpeurs à 11 kilomètres de l’arrivée. On le retrouvera dans le sprint final…

Quintana et Contador hors du coup, Porte abandonne après une chute

Non loin de Barguil avant de montrer davantage les crocs dans les derniers kilomètres, Chris Froome a pu montrer à ses rivaux qu’il reste le patron. Fabio Aru (Astana) et Richie Porte (BMC) l’ont attaqué, mais le Britannique a toujours répondu. Et son attaque, à 27 kilomètres de l’arrivée, a eu raison de Nairo Quintana (Movistar), qui a encore dans les jambes sa victoire au Tour d’Italie. Le Colombien n’a pu suivre la cadence imprimée par le Maillot jaune et ses adversaires Aru, Bardet… mais pas Alberto Contador (Trek) et Richie Porte.

L’Espagnol a décroché plus tôt dans la journée. Victime d’une chute sans gravité, « El Pistolero » n’avait pas les capacités pour rester dans la roue des prétendants à la victoire. L’Australien, désigné par Froome comme son principal rival, a connu un sort plus triste. A 22 kilomètres de l’arrivée, dans une descente, Porte a lourdement chuté dans un virage, emportant avec lui Dan Martin (Quick-Step). L’image est impressionnante. Les secours sont vite intervenus autour de Richie Porte, incapable de reprendre. Il a été évacué sur une civière avec une minerve avant d’être pris en charge par une ambulance. Son Tour de France est terminé.

Barguil battu sur la ligne, Froome en très bonne position

Après avoir repris Warren Barguil à 11 kilomètres de l’arrivée, Romain Bardet a fait la course en tête pendant quelques minutes, puis a été rattrapé par le quinté Froome-Fulsang-Uran-Aru-Barguil à 2 kilomètres de la ligne finale à Chambéry. C’est au sprint que s’est jouée la victoire d’étape. Et Warren Barguil n’a pas eu de chance : il pensait l’emporter sur la ligne, mais c’est bien le Colombien Rigoberto Uran (Cannondale) qui avait quelques centimètres d’avance à la photo-finish. Cruelle désillusion pour le Français et petite revanche pour Uran, battu dans les mêmes conditions par son cadet en 2013 sur la Vuelta.

A l’arrivée, le vainqueur du jour est Uran, mais le grand gagnant est sans doute Froome. Le Britannique grappille 4 secondes au classement général. Richie Porte a abandonné, Alberto Contador est loin, Nairo Quintana est à 2’13 déjà… Seul Fabio Aru (à 18’’) et Romain Bardet (à 51’’) sont encore là. A l’issue de l’étape la plus compliquée de ce Tour de France, le « Kényan Blanc » est lancé vers un 4e succès.

Uran l'emporte après un sprint énorme ! / Uran wins after an incredible sprint! #TDF2017 pic.twitter.com/18oo9qdQUB Le Tour de France (@LeTour) 9 juillet 2017