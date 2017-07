La ministre des Sports Laura Flessel aux Jeux de la Francophonie 2017

La ministre des Sports Laura Flessel se rendra à Abidjan pour les Jeux de la Francophonie 2017 (21-30 juillet). Elle y rencontrera notamment les membres de l'Association Francophone de Comités Nationaux Olympiques (AFCNO). « Je vais me présenter, a-t-elle indiqué. Il y a un nouveau gouvernement et un nouveau ministère des Sports avec plusieurs objectifs, dont le développement de la francophonie, le fait de renforcer et de gérer des partenariats. Quoi de mieux que d’aller sur un événement à la fois sportif et cultuel pour cela ? Et puis on a aussi des Jeux olympiques et paralympiques en ligne de mire. On va prendre le temps d’échanger et de valoriser des contacts qui se sont un peu ralentis ».