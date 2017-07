Tour de France: Chris Froome ne lâche rien avant la redoutable étape alpestre

Après une journée de repos lundi, Chris Froome a commencé son mardi en citant Nelson Mandela à l’occasion de la Journée internationale du militant anti-apartheid et ancien président sud-africain décédé. « Un gagnant est un rêveur qui n'abandonne jamais », avait écrit le coureur de Sky sur son compte twitter avant le départ de la 16e étape. Et il a tenu promesse. A la veille de défier les Alpes, Froome garde son maillot jaune et tient plus que jamais à l’avoir sur le dos dimanche 23 juillet à l’issue de ce Tour de France 2017. Pour l’instant au classement général, il reste devant l’Italien Fabio Aru (+18 secondes) et le Français Romain Bardet (+23), troisième du Tour.

Deuxième victoire d’étape pour Matthews

Mardi, c’est l'Australien Michael Matthews (Sunweb) qui a remporté de justesse la 16e étape du Tour à Romans-sur-Isère, après un final très tendu dans le vent. Matthews s'est imposé pour la deuxième fois depuis le départ après son succès de Rodez samedi. L’Australien se rapproche de l'Allemand Marcel Kittel au classement par points (maillot vert).

Mercredi, la 17e étape, longue de 183 kilomètres entre La Mure et Serre-Chevalier, s'attaque à deux cols hors catégorie, la Croix-de-Fer (2067 m) et surtout le Galibier (2642) escaladé par sa face nord, la plus redoutable. L'arrivée est jugée après une longue descente de 28 kilomètres. Froome compte reste encore tout en haut.