Handisport: Mohamed Sanoussy Camara rêve d’une médaille pour la Guinée

De notre envoyé spécial à Abidjan,

Mohamed Sanoussy Camara a le souffle court et les yeux rougis par la tristesse. « Je ne suis pas content du tout de mon résultat », lâche-t-il, d’une voix éteinte. Le sprinteur a en effet fini 10e des séries du 200 mètres (handicap T47), lui qui est davantage habitué au 400m. Une contre-performance aux yeux du Guinéen puisqu’elle ne lui permet pas de se qualifier pour la finale.

Celui qui a disputé les Jeux Africains 2015 et les Jeux paralympiques 2016 espéraient en effet réussir un gros coup aux Jeux de la Francophonie 2017. « Mais ce n’est que le début, tente-t-il de relativiser. Il y a d’autres compétitions qui arrivent. Je vais me reconcentrer et me battre pour les prochaines ».

« Il faut se battre sur tous les plans »

A 23 ans, Mohamed Sanoussy Camara a déjà connu pas mal de difficultés dans sa vie, lui qui est né sans avant-bras droit. « C’est difficile en Afrique parce que les handicapés sont abandonnés, explique-t-il. On considère que c’est la volonté de Dieu, qu’il vous a donné une mauvaise fille ou un mauvais garçon. Alors qu’il faut encourager tout ce que Dieu donne. Certains sont nés valides, avec un corps complet. Mais ça n’est pas parce que tu es handicapé qu’il faut rester les bras croisés ou faire le mendiant dans la rue. Il faut se battre sur tous les plans. C’est pour ça que je me suis lancé dans le sport ».

Mohamed Sanoussy Camara a commencé par le football, comme tous les gamins de Guinée ou presque. « Je jouais avec des camardes valides, raconte-t-il. Comme je jouais très bien, ils avaient du mal à croire que je sois manchot. Mais j’ai compris que je n’avais pas beaucoup d’avenir dans le football, donc je me suis réorienté vers l’athlétisme à l’école ».

Pour vivre sa passion, le natif de Forécariah (au sud-est de Conakry) doit souvent faire avec les moyens du bord. « On n’a pas beaucoup d’infrastructures chez nous, vous savez, soupire-t-il. C’est difficile de bien s’entraîner parce qu’on a qu’un seul stade en Guinée, le Stade de Nongo qui est en rénovation ». Il ajoute : « On se débrouille comme on peut, dans la rue. On n’a pas d’autres possibilités, malheureusement. »

Il accueille les femmes enceintes dans un dispensaire

Mohamed Sanoussy Camara peut toutefois compter sur deux bienfaiteurs : l’Etat guinéen, qui finance en grande partie ses déplacements, et un entraîneur étranger. « Il m’a aidé à trouver un travail dans un dispensaire, souligne l’intéressé qui y accueille les femmes enceintes. Ça me permet de payer les transports et de pouvoir m’entraîner, à côté de ça ».

Il aimerait désormais rendre la monnaie de leur pièce aux personnes qui ont cru en lui. « Je ne suis pas venu aux Jeux de la Francophonie juste pour venir, lance-t-il. Je suis venu avec un objectif-clé : remporter une médaille pour mon pays ».