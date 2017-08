Supercoupe d'Allemagne: le Bayern gagne encore devant Dortmund

Le Bayern Munich, quintuple champion d'Allemagne en titre, a démarré sa saison 2017-18 comme il l'avait fait il y a un an, en remportant la Supercoupe devant Dortmund 5 tirs au but à 4, les deux équipes ayant fait match nul 2-2 à la fin du temps réglementaire. Dortmund, vainqueur de la Coupe d'Allemagne après avoir battu le Bayern en demi-finales, s'était incliné 2 à 0 devant le Bayern il y a un an. Devant les 81.360 spectateurs du stade Signal Iduna Park de Dortmund, le Borussia a ouvert la marque par Christian Pulsic (12e) et même si Robert Lewandowski a égalisé six minutes plus tard, ce sont bien les locaux qui ont repris l'avantage grâce à l'inévitable Pierre-Emerick Aubameyang, le meilleur buteur de Bundesliga la saison dernière devant Lewandowski (71e). Mais la fierté des quintuples champions d'Allemagne en titre les a poussés vers l'avant et Lukasz Piszczek, pressé par les attaquants bavarois, a trompé son propre gardien (88e), envoyant alors les deux équipes aux tirs au but.