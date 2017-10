Un «Guide de survie au pays du rugby» pour comprendre la pratique du ballon ovale

« Il y a toujours quelque chose à apprendre dans le rugby et c’est pour cela que c’est un sport aussi riche. » Vincent Poczekajlo, alias Damien Try, fait partie des auteurs qui signent un ouvrage sur le ballon ovale qui s’adresse au plus grand nombre. De quoi réviser les grands classiques : des phases de jeu clé comme la mêlée, la pénalité, la transformation, le drop, l’essai, ou encore la fameuse troisième mi-temps. Tour cela avec l’humour caractérisé par la bande de Boucherie Ovalie.

« Les joueurs de rugby sont assez abordables en général »

Des amoureux du rugby qui brocardent sur leur site internet, créé en 2009, les acteurs de ce sport si particulier. « La plupart des gens réagissent très bien. Ils s’amusent avec nous et nous répondent sur Twitter. Les joueurs de rugby sont assez abordables en général. Certains nous ignorent et ne nous trouvent pas drôles. C’est leur droit », explique Vincent Poczekajlo.

Dans cet ouvrage préfacé par Marc Lièvremont, qui profite de la « complexité » de ce sport pour prétendre que lui « le comprend », on passe en revue joueurs, entraîneurs, journalistes et instances. Comme l’écrit l’ancien sélectionneur du XV de France, les « sales gosses » de la Boucherie Ovalie « savent manier l’autodérision et le second degré ».

« Ce livre se recentre sur la pratique amateur en parlant du jeu, de ce qu’il y a autour, notamment la troisième mi-temps. L’immense majorité des joueurs ne se prennent pas au sérieux », avance Vincent Poczekajlo. « Nous avons voulu écrire quelque chose d’accessible ajoute avance Vincent Poczekajlo. C’est étrange comme ce sport et c’est difficile à aborder. On voulait partager notre ignorance. On peut rester 40 ans dans le rugby et apprendre des nouvelles choses à chaque fois que l’on voit un match. Il y a des règles écrites qui changent tout le temps comme des règles non écrites. Il y a toujours quelque chose à apprendre et c’est pour cela que c’est un sport aussi riche. »

Le rugby amateur à l'honneur

« A l’heure où le rugby français, victime d’un professionnalisme qui l’a vu grandir trop vite traverse une crise de croissance sans précédent, l’humour de la Boucherie Ovalie nous offre une cure de jouvence », admet dans la préface Marc Lièvremont. Ce à quoi Vincent Poczekajlo répond : « C’est vrai que c’est paradoxal de voir que ce sport qui a érigé si longtemps l’amateurisme devienne professionnel. Cela n’apporte pas que du bon. Mais il y a encore plein de choses positives qui restent du temps de l’amateurisme. »

Ce Guide de survie au pays du rugby tombe donc à pic avant les quatre rencontres du XV de France en novembre face à la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud et le Japon. Vous comprendrez enfin les différents postes d’une équipe de rugby, si ce n’est toujours pas le cas !

« Guide de survie au pays du rugby » Boucherie Ovalie

Guide de survie au pays du rugby, Edition Marabout, 29.90 euros