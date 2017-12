Rétro 2017: ces sportifs qui nous ont quittés cette année

Quelques grands noms du sport sont décédés durant l'année 2017. Les maladies, les accidents ou tout simplement la vieillesse ont emporté d'illustres sportifs, certains jeunes, d'autres beaucoup plus âgés. Retour sur les footballeurs, rugbymen, cyclistes et autres célébrités du monde du sport disparus cette année.

JEAN VUARNET, SKIEUR FRANÇAIS (2 JANVIER 2017)

Un monument du ski français et du ski tout court. En 1960, Jean Vuarnet devient le premier champion olympique de l'histoire sur des skis métalliques. On lui doit aussi la technique de recherche de vitesse dite « de l'œuf ». En 1995, il perd sa femme Edith et leur fils Patrick lors d'un suicide collectif de 16 membres de la secte de l'Ordre du Temple Solaire. Jean Vuarnet a succombé à un AVC à l'âge de 83 ans.

ZACHARIE NOAH, FOOTBALLEUR CAMEROUNAIS (8 JANVIER 2017)

Natif de Yaoundé, Zacharie Noah a joué en France au Stade Saint-Germain (qui fusionnera plus tard avec le Paris FC pour donner naissance au Paris Saint-Germain) et à l'UA Sedan-Torcy (ancêtre du CS Sedan Ardennes), club avec lequel il remporta la Coupe de France 1961. Zacharie Noah est le père du tennisman français Yannick Noah et du basketteur français Joakim Noah. Il s'est éteint dans son sommeil à 79 ans.

JOOST VAN DER WESTHUIZEN, RUGBYMAN SUD-AFRICAIN (6 FEVRIER 2017)

Considéré comme l'un des meilleurs demis de mêlée de l'histoire, Joost van der Westhuizen a touché le Graal en 1995 quand il remporta avec les Springboks la Coupe du monde avec l'Afrique du Sud, dans son pays, sous les yeux de Nelson Mandela. Atteint de la maladie de Charcot depuis 2011, le Sud-Africain a été emporté à seulement 45 ans. Il est le 2e champion du monde 1995 à mourir après Ruben Kruger, décédé en 2010 d'une tumeur au cerveau.

Le Sud-Africain Joost van der Westhuizen ici à l'entraînement en 2003 à Melbourne lors de la Coupe du monde en Australie. Mike Hutchings / REUTERS

RAYMOND KOPA, FOOTBALLEUR FRANÇAIS (3 MARS 2017)

La toute première légende du football français. Superstar des années 1950-1960, Raymond Kopa, attaquant d'origine polonaise, a fait les beaux jours de Reims et du Real Madrid. Ballon d'Or 1958, l'enfant du Pas-de-Calais a mené l'équipe de France jusqu'à la 3e place lors du Mondial 1958. Kopa est mort des suites d'une longue maladie à l'âge de 85 ans. Trois semaines après, le club rémois a rebaptisé son stade Jean-Bouin en stade Raymond-Kopa.

ANTHONY DELHALLE, PILOTE FRANÇAIS DE MOTO (9 MARS 2017)

Cinq fois champion du monde d'endurance, Anthont Delhalle succombe à une terrible chute sur la piste de Nogaro, dans le Gers, à seulement 35 ans. Le champion de Suzuki Endurance Racing Team n'a pas survécu après être tombé lourdement sur la tête. Il s'est fracturé les vertèbres cervicales dans l'accident. A son palmarès, le Français comptait aussi deux victoires, en 2014 et 2015, aux 24 Heures du Mans.

JOHN SURTEES, PILOTE F1/MOTO BRITANNIQUE (10 MARS 2017)

John Surtees reste, à ce jour, le seul pilote à avoir été champion du monde de Formule 1 (1964 avec Ferrari) et champion du monde de vitesse moto (7 titres, 4 en 500 cc, 3 en 350 cc, toujours avec des motos MV Agusta).Le Britannique s'est éteint paisiblement chez lui à Londres. Il avait 83 ans.

AUGUSTIN BUBNIK, HOCKEYEUR TCHEQUE (18 AVRIL 2017)

Champion du monde avec la Tchécoslovaquie (actuelle République tchèque) en 1949, médaillé d'argent aux JO un an plus tôt, Augustin Bubnik voit sa carrière s'interrompre en 1950 quand le régime communiste l'a accusé d'espionnage. Torturé pendant des mois, il est condamné à 14 ans de prison et est envoyé dans un camp de travail forcé. Il est amnistié en 1955. Bubnik est mort à 88 ans.

MICHELE SCARPONI, CYCLISTE ITALIEN (22 AVRIL 2017)

L'Italien, vainqueur du Giro en 2011 (après le déclassement de l'Espagnol Alberto Contador pour dopage), est mort dans des circonstances tragiques. Le coureur d'Astana, lui-même suspendu pour dopage entre 2007 et 2008, est décédé après avoir été percuté par un camion lors d'un entraînement. Martyr de la route, Michele Scarponi n'avait que 37 ans.

L'Italien Michele Scarponi (Astana) lors de la présentation des équipes pour le Giro, le 8 mai 2014 à Belfast AFP/Archives

MARCEL MARTIN, DIRIGEANT FRANÇAIS (22 MAI 2017)

Président du Biarritz Olympique de 1998 à 2008, haut dirigeant de la Fédération française de rugby, Marcel Martin est l'homme à l'origine de la création de la Coupe du monde de rugby en 1987. Il a été directeur des compétitions jusqu'en 2003. L'homme aux trois Boucliers de Brennus avec le BO est mort à 84 ans après une longue maladie.

BOGDAN DOCHEV, ARBITRE BULGARE (29 MAI 2017)

Cet arbitre est connu pour un match très spécial durant lequel il a officié. C'était le 22 juin 1986, lors du quart de finale de la Coupe du monde au Mexique entre l'Argentine et l'Angleterre. Bogdan Dochev était arbitre de touche. Il n'a pas vu Diego Maradona inscrire un but de la main (la fameuse « Main de Dieu ») et n'a donc pas communiqué l'information à l'arbitre principal Ali Bin Nasser. Il a bien pu admirer, en revanche, le second but de Maradona quand le fantasque argentin élimine une flopée d'Anglais pour aller inscrire son deuxième but. Bogdan Dochev est mort à 81 ans.

ROBERTO DEVICENZO, GOLFEUR ARGENTIN (1ER JUIN 2017)

Légende du golf, Roberto DeVicenzo était adulé chez lui en Argentine. Dans sa carrière, il a notamment remporté 8 tournois du PGA Tour et l'Open britannique de 1967. DeVicenzo est mort à 94 ans.

CHEICK TIOTE, FOOTBALLEUR IVOIRIEN (5 JUIN 2017)

Vainqueur de la CAN 2015 avec la Côte d'Ivoire, joueur important de Newcastle pendant 7 saisons avant de rejoindre la Chine et le club de Beijing Enterprises en février, Cheick Tioté n'a pas survécu à une crise cardiaque survenue en plein entraînement. L'Eléphant est décédé quelques jours avant son 31e anniversaire.

L'international ivoirien Cheick Tioté, ici le 13 octobre 2014 à Abidjan, en marge d'un match de qualification à la CAN 2015 contre la RDC. ISSOUF SANOGO / AFP

LOUIS NICOLLIN, DIRIGEANT FRANÇAIS (29 JUIN 2017)

Président du groupe Nicollin (nettoyage, ramassage et retraitement des déchets) et du Montpellier Hérault Sporting Club, Louis Nicollin est un personnage particulier dans le football français. Fort en gueule, parfois trop, celui qu'on surnomme Loulou a créé son club en 1974 et l'a porté jusqu'en Ligue des champions, en décrochant notamment le titre de champion de France 2012 au nez et à la barbe du PSG. Louis Nicollin a succombé à un malaise cardiaque le jour où il fêtait son 74e anniversaire.

Louis Nicollin est décédé le 29 juin 2017, le jour de ses 74 ans. © AFP/PASCAL GUYOT

CHUCK BLAZER, DIRIGEANT AMERICAIN (12 JUILLET 2017)

Ancien vice-président de la Fédération des Etats-Unis de football, Chuck Blazer occupe également de hautes fonctions à la CONCACAF. En 2011, c'est la chute : rattrapé par des scandales de corruption (évasion fiscale, blanchiment d'argent...), il est arrêté et doit démissionner. Sa coopération avec les enquêteurs aidera aux révélations sur le Fifagate. Blazer sera ensuite radié à vie de la FIFA. Il meurt à 72 ans, atteint de plusieurs maladies graves.

JEROME GOLMARD, TENNISMAN FRANÇAIS (1ER AOUT 2017)

N°1 français en 1999, 22e mondial cette année-là, Jérôme Golmard est mort à seulement 43 ans. L'homme aux deux titres ATP a vu sa carrière perturbée par les blessures. Début 2014, il a révélé qu'il souffrait de la maladie de Charcot. C'est ce mal qui l'a emporté si jeune.

JOHN GRAHAM, RUGBYMAN NEO-ZELANDAIS (3 AOUT 2017)

Capitaine des All Blacks de Nouvelle-Zélande, John Graham se distingua par son opposition à l'apartheid en Afrique du Sud. En 1960, il s'insurgea publiquement de la ségrégation aperçue dans ce pays et refusa de regarder des matches des Springboks en Nouvelle-Zélande en 1991, époque où l'apartheid existait toujours. John Graham est mort à l'âge de 82 ans.

ANGEL NIETO, PILOTE ESPAGNOL DE MOTO (3 AOUT 2017)

Un des plus grands pilote de l'histoire; Seuls Giacomo Agostini et Valentino Rossi ont remporté plus de titres de champions du monde que l'Espagnol, réputé pour sa superstition. Angel Nieto répétait qu'il comptait 12+1 titres de champion, et pas 13. Victime d'un accident de quad à Ibiza fin juillet, il décède quelques jours plus tard, à l'âge de 70 ans. Lors de l'hommage qui lui a été rendu à Madrid, plus de 45 000 motards ont défilé.

ELIZABETH « BETTY » CUTHBERT, ATHLÈTE AUSTRALIENNE (6 AOÛT 2017)

Victime d'une sclérose en plaque, Betty Cuthbert succombe à l'âge de 70 ans, après une longueur et prestigieuse carrière d'athlète. Spécialiste du sprint, l'Australienne est la seule - homme et femme confondus - à avoir remporté l'or sur 100 m, 200 m et 400 m lors des JO de 1956. Elle a également établi 9 records du monde dans sa carrière.

JAKE LAMOTTA, BOXEUR AMERICAIN (19 SEPTEMBRE 2017)

Le boxeur a écrit quelques-unes des plus belles pages de l'histoire de la boxe. Jake LaMotta, l'enfant du Bronx, a fait carrière en poids moyen. Brutal et capable d'encaisser les coups, il a reçu le surnom de « Raging Bull » (« Taureau enragé »), qui deviendra plus tard le titre du film de Martin Scorsese consacré à sa vie (Oscar du Meilleur acteur en 1980 pour Robert DeNiro, bluffant dans le rôle de Jake LaMotta). Sa rivalité avec Sugar Ray Robinson (6 combats, 5 victoires pour Robinson, 1 pour LaMotta) est l'un des plus célèbres. Jake LaMotta est mort à 95 ans d'une pneumonie.

Le 2 avril 1952, le boxeur américain Jake LaMotta (à gauche) affronte son compatriote Robert Norman Hayes. AFP

HANS SCHÄFER, FOOTBALLEUR ALLEMAND (7 NOVEMBRE 2017)

L'équipe d'Allemagne perd une de ses légendes. Hans Schäfer était l'un des héros de la Nationalmannschaft. Il prit part à la première victoire de l'Allemagne en Coupe du monde. C'était en 1954. Schäfer a joué toute sa carrière avec Cologne. Il avait 90 ans. Lui disparu, il ne reste qu'un joueur de l'Allemagne championne ud monde 1954 : Horst Eckel, 85 ans.

DAVID POISSON, SKIEUR FRANÇAIS (13 NOVEMBRE 2017)

Médaillé de bronze aux championnats du monde 2013, David Poisson est mort brutalement lors d'un entraînement dans la station de Nakiska, au Canada. Après une chute, le Français a traversé les filets de sécurité et a percuté un arbre. Il avait 35 ans. Un drame qui rappelle l'accident mortel de la Française Régine Cavagnoud en 2001.

NAIM SÜLEYMANOGLU, HALTEROPHILE BULGARE/TURC (18 NOVEMBRE 2017)

Véritable icône de l'haltérophilie, Naim Süleymanoglu a remporté trois fois l'or olympique (1988, 1992, 1996). Il a dominé sans partage la catégorie poids plumes malgré son gabarit atypique (1,47 m, 60 kg). Le champion est mort à 50 ans après des semaines de lutte contre une insuffisance hépathique. Sa disparition relance les débats sur le dopage en haltérophilie.

JANA NOVOTNA, TENNISWOMAN TCHEQUE (19 NOVEMBRE 2017)

Vainqueur de Wimbledon en 1998 (contre la Française Nathalie Tauziat), n°2 mondiale en 1997 (derrière la Suissesse Martina Hingis mais devant l'Américaine Lindsay Davenport), titrée dans tous les tournois du Grand Chelem en double, Jana Novotna s'éteint à 49 ans, atteinte d'un cancer qu'elle avait gardé secret aux yeux du grand public.

JAUME ORTI, DIRIGEANT ESPAGNOL (24 NOVEMBRE 2017)

Jaume Orti a été le président du FC Valence entre 2001 et 2004, période durant laquelle le club ché a compté parmi les meilleurs d'Europe. En 2002, Valence obtient son 1er titre de champion d'Espagne depuis 37 ans, et ce devant le Real Madrid version Galactiques. En 2004, le club gagne la Coupe de l'UEFA devant Marseille. Jaume Orti est mort à 70 ans. Il était atteint d'un cancer des poumons.

BENJAMIN MASSING, FOOTBALLEUR CAMEROUNAIS (9 DECEMBRE 2017)

Défenseur emblématique du Cameroun, Benjamin Massing a disputé la Coupe du monde 1990 durant laquelle les Lions indomptables se sont hissés jusqu'en quarts de finale. Il est mort chez lui, à Edea, à l'âge de 55 ans. Après Louis M'Fédé en 2013, un deuxième héros de 1990 s'envole.