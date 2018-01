Basket: la France drague Embiid et le Camerounais ne dit pas «non»

Le Camerounais de 23 ans, Joël Embiid, n’a pas exclu de jouer prochainement pour l’équipe de France. Le pivot des Sixers de Philadelphie, l’un des joueurs les plus en vue de la Ligue nord-américaine de basket-ball (NBA), n’a jamais porté les couleurs des « Lions Indomptables » et pourrait donc tout aussi bien défendre celles des « Bleus » ou des Etats-Unis.

« On ne sait jamais. » Quelques mots lâchés par Joël Embiid, lors d’une conférence de presse à Londres, au sujet de son avenir en équipe nationale, ont fait l’effet d’une petite bombe dans le monde du basket-ball africain. Son représentant le plus en vue, l’une des nouvelles vedettes de la prestigieuse Ligue nord-américaine (NBA), n’exclut pas de défendre les couleurs françaises, un jour.

«C’est un signal qui mérite d’être creusé»

« Je ne viens pas de France, a rappelé le Camerounais de 23 ans, après une défaite des Sixers de Philadelphie face aux Celtics de Boston. Mais j’y ai de la famille. Pour l’instant, je n’ai pas reçu d’offres, d’ici ou ailleurs. Mais ce serait une belle opportunité ».

La Fédération française de basket-ball (FFBB) avait déjà sondé le pivot et son entourage il y a trois ans, rapporte le quotidien sportif L’Equipe. « Il avait déjà manifesté son intérêt, y explique ainsi Patrick Beesley, le manager général de la FFBB. Mais ce n’était pas allé plus loin ».

Le basket français va tenter à nouveau de séduire le natif de Yaoundé, en février prochain. « Pour savoir ce qu’il y a vraiment derrière, précise Beesley, qui va se rendre à Philadelphie. Car si on l’avait interrogé sur le Cameroun ou le Team USA, il aurait peut-être répondu la même chose… Ceci dit, c’est un signal qui mérite d’être creusé ».

Côté tricolore, on espère ainsi attirer un élément dont le profil serait parfaitement complémentaire de celui du pivot Rudy Gobert. Ce dernier est en effet un défenseur très dissuasif, tandis que Joël Embiid dispose d’un jeu d’attaque bien plus complet que celui du pensionnaire du Jazz d’Utah (NBA).

Le Cameroun peut-il garder Joël Embiid ?

En février 2017, Joël Embiid avait été présélectionné par le Cameroun pour disputer le Championnat d’Afrique des nations 2017 (Afrobasket). Une énième blessure avait toutefois ruiné les chances de voir l’intéressé faire ses grands débuts avec les « Lions Indomptables ».

En novembre 2017, Joël Embiid n’avait pas fermé la porte pour autant, dans une interview au site basketusa : « Quand tu es Camerounais, tu as envie de porter les couleurs de ton pays, jouer les JO ou un championnat du monde (sic). Mais c’est dur. Je suis ici [aux Etats-Unis, en pleine saison NBA, Ndlr] et je ne peux pas les aider à se qualifier pour le Championnat du monde ou la Coupe d’Afrique (sic). […] Mais si un jour j’ai l’opportunité, alors on verra. »

Reste que la probabilité de voir Joël Embiid en équipe du Cameroun semble de plus en plus faible. Car Philadelphie lui a fait signer un très gros contrat. Or, la franchise de NBA n’a évidemment pas envie que son joueur-vedette aille disputer des matches en Afrique, avec le risque de se blesser. Surtout qu’il a déjà été gravement touché à plusieurs reprises depuis 2014 et a ainsi manqué l'intégralité des saisons 2014-2015 et 2015-2016. La Fédération camerounaise n’aurait d’ailleurs pas les moyens de signer une police d’assurance pour prémunir le nouveau joyau du basket africain et rassurer ainsi les Sixers.

Quant à Embiid, a-t-il un grand intérêt sportif à jouer pour le Cameroun ? L’Afrobasket, la compétition-phare du continent, aura désormais lieu tous les quatre ans seulement et ne sera plus directement qualificative pour les Jeux olympiques ou la Coupe du monde…