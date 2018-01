Ces affaires d'agressions sexuelles qui ont défrayé la chronique sportive

Un scandale d’agressions sexuelles secoue le microcosme de la gymnastique américaine depuis plusieurs mois. Sa plus éminente représentante, Simone Biles (20 ans), quatre fois championne olympique, a à son tour affirmé avoir été agressée par l’ancien médecin du Team USA, Larry Nassar. Ce dernier, déjà condamné à 60 ans de prison pour détention de matériel pédopornographique, a plaidé coupable. Il risque la prison à perpétuité, suite à plus d’une centaine d'accusations le visant.

Si cette affaire semble rare par son ampleur, le monde du sport n’a pas attendu le dossier Weinstein et le mouvement #balancetonporc pour être secoué par des viols avérés et sanctionnés.

Bob Hewitt (Tennis)

Il faut toutefois du temps pour que la vérité éclate, dans certains cas. Bob Hewitt a ainsi écopé de six années de prison, à l’âge de 76 ans, pour deux viols et une agression sexuelle sur des adolescentes dont il était l'entraîneur dans les années 1980 et 1990. Vainqueur de 15 titres du Grand Chelem en double messieurs et en double mixte dans les années 1960 et 1970, le Sud-Africain a vu son nom retiré du Hall of Fame du tennis (Temple de la renommée), en 2012.

Robinho (Football)

En novembre 2017, l’ex-petit prince du football brésilien a été condamné en Italie à 9 ans de prison pour viol commis en réunion en 2013. Robinho et cinq de ses amis auraient fait boire une jeune femme « au point de la rendre inconsciente et incapable de résister ». L’ex-attaquant du Real Madrid, de Manchester City et de l’AC Milan poursuit sa carrière au Brésil et comptait faire appel de la sanction.

Darren Sharper (Football américain)

A 42 ans, l’ex-joueur vedette de la National Football League (NFL) purge sa peine de prison. Il a été condamné à 20 années en août 2016. Au total, Darren Sharper aurait drogué et violé au moins neuf femmes. Un débat s’est engagé en 2016 aux Etats-Unis pour savoir si l’intéressé pouvait intégrer le « panthéon de la NFL », le Pro Football Hall of Fame. Doit-on faire la distinction entre les crimes commis par un homme et son œuvre ? Un débat qui dépasse largement le cadre du sport…

Mike Tyson (Boxe)

En 1992, celui qui a été sacré champion du monde des poids lourds dès l’âge de 20 ans (un record de précité) est condamné à six années de détention pour le viol d’une jeune femme de 18 ans, en 1991. En 1995, il est libéré. Depuis, celui qui a marqué l’histoire de la boxe ne cesse de clamer son innocence. « Je n'ai pas violé Desiree Washington, jure-t-il ainsi dans une autobiographie-choc. Elle le sait, Dieu le sait, et elle devra vivre avec les conséquences de ses actes durant le restant de ses jours ». En octobre 2014, Mike Tyson a par ailleurs révélé qu’il avait été agressé sexuellement lorsqu’il avait 7 ans.

Masato Uchishiba (Judo)

Double champion olympique, le Japonais a été condamné à 5 ans de prison en 2013 pour avoir violé une étudiante en 2011. Masato Uchishiba, qui faisait figure de héros dans son pays, a assuré qu’il s’agissait d’une relation sexuelle consentie.

Lorrie Wilmot (Cricket)

Les affaires d’agression sexuelle ne datent pas d’hier, dans le monde du sport. En 2000, Lorrie Wilmot a été condamné à douze années de prison pour le viol d’une adolescente âgée de 13 ans à l’époque des faits. Le Sud-Africain, figure majeure de sa discipline durant sa carrière, s’est suicidé pendant sa détention en 2004.