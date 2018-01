Ligue des Nations 2018-2019: mode d’emploi de cette nouvelle compétition

Le football européen fait sa révolution. Le projet lancé en 2014 par l’ancien président de l’UEFA, Michel Platini, est devenu un peu plus concret ce mercredi 24 janvier avec le tirage au sort à Lausanne, en Suisse, de la première édition de la Ligue des Nations de l’UEFA.

Cette nouvelle compétition est créée pour plusieurs raisons. La Ligue des Nations va remplacer les matches amicaux internationaux qui ne suscitent que peu d’intérêt sportif et commercial. Il s’agit aussi d’un nouveau trophée à gagner, même s’il n’est pas aussi prestigieux que la Coupe du monde et l’Euro.

Enfin, la Ligue des Nations 2018-2019 représente un premier pas vers les qualifications pour l’Euro 2020. Cette compétition aura lieu tous les deux ans, entre chaque Coupe du monde et chaque Euro. Le calendrier donc donc : Mondial 2018, Ligue des Nations 2019, Euro 2020, Ligue des Nations 2021, Mondial 2022…

Ce qu’il faut savoir sur la Ligue des Nations 2018-2019

Les 55 nations membres de l’UEFA sont réparties dans quatre Ligues : Ligue A (12 nations), Ligue B (12 nations), Ligue C (15 nations), Ligue D (16 nations). Ces 55 pays sont répartis en fonction de leurs coefficients UEFA. Les meilleures équipes sont donc dans la Ligue A et les moins performantes sont dans la Ligue D.

Chaque Ligue est divisée en quatre groupes.

Dans la Ligue A (celle de l'élite européenne), les quatre vainqueurs de groupes se qualifient pour la phase finale de la Ligue des Nations : demi-finales, finale et match pour la 3e place. Les quatre derniers sont relégués en Ligue B.

Dans la Ligue B, les quatre vainqueurs sont promus en Ligue A et les quatre derniers sont relégués en Ligue C. Dans la Ligue C, les quatre vainqueurs sont promus en Ligue B et les quatre derniers sont relégués en Ligue D. Enfin, dans la Ligue D, les quatre vainqueurs sont promus en Ligue C.

Dans chaque Ligue, les équipes s’affrontent deux fois. Six matches sont donc prévus pour chaque équipe, entre septembre et novembre 2018. La phase finale de la Ligue des Nations – qui réunit donc les quatre meilleures nations de la Ligue A – aurait lieu en juin 2019.

Le tirage complet : l’équipe de France pas vernie

Le tirage au sort a eu lieu entre 12h00 et 13h00 ce mercredi 24 janvier à Lausanne, en Suisse. A 12h05, le Slovène Aleksander Ceferin, a présenté le trophée. Puis, d’anciens footballeurs ont réalisé le tirage au sort. Le Biélorusse Aleksander Hleb a procédé à celui du groupe D, le Finlandais Jari Litmanen a procédé à celui du groupe C, le Tchèque Vladimir Smicer a procédé à celui du groupe B, et enfin, le Portugais Deco a procédé à celui du groupe A.

La France, vice-champion d’Europe en titre, n’a pas été épargnée par le tirage au sort pour une fois. Les Bleus se retrouvent dans le groupe 1 de la Ligue A avec l’Allemagne, championne du monde en titre, et les Pays-Bas, grande nation européenne en phase de reconstruction.

#NationsLeague Didier Deschamps 🎙️ "Nous savions que nous aurions les meilleures équipes européennes. Nous avons déjà affronté les Pays-Bas et l'Allemagne, qui nous n'avons pas battue. Des matchs de prestige, c'est le principe de cette compétition" pic.twitter.com/2fRQI4SDj9 UEFA Nations League (@EURO2020) 24 janvier 2018

La redoutable Belgique devra se méfier de la Suisse et des coriaces et imprévisibles Islandais. Le Portugal, champion d’Europe en titre, se retrouve avec l’Italie, qui cherche à se relancer après son échec en qualification pour le Mondial 2018, et la Pologne. Enfin, chocs prévus dans le dernier groupe entre l’Espagne et l’Angleterre, avec en plus la Croatie.

LIGUE A

Groupe 1 : Allemagne, France, Pays-Bas

Groupe 2 : Belgique, Suisse, Islande

Groupe 3 : Portugal, Italie, Pologne

Groupe 4 : Espagne, Angleterre, Croatie

LIGUE B

Groupe 1 : Slovaquie, Ukraine, République tchèque

Groupe 2 : Russie, Suède, Turquie

Groupe 3 : Autriche, Bosnie-Herzégovine, Irlande du Nord

Groupe 4 : Pays de Galles, Irlande, Danemark

LIGUE C

Groupe 1 : Ecosse, Albanie, Israël

Groupe 2 : Hongrie, Grèce, Finlande, Estonie

Groupe 3 : Slovénie, Norvège, Bulgarie, Chypre

Groupe 4 : Roumanie, Serbie, Monténégro, Lituanie

Dans cette Ligue déséquilibrée (trois nations dans le groupe 1, quatre nations dans les groupes 2, 3 et 4), il y aura un classement : les trois « meilleurs » troisièmes se maintiendront dans la Ligue C, et le « moins bon » troisième sera relégué en Ligue D.

LIGUE D

Groupe 1 : Géorgie, Lettonie, Kazakhstan, Andorre

Groupe 2 : Biélorussie, Luxembourg, Moldavie, Saint Marin

Groupe 3 : Azerbaïdjan, Îles Féroé, Malte, Kosovo

Groupe 4 : Macédoine, Arménie, Lichtenstein, Gibraltar

Comment se qualifier pour l’Euro 2020 ?

24 nations se qualifieront pour l’Euro 2020 qui, pour la première fois, ne sera pas organisé par un seul pays mais par toute l’Europe (les matches auront donc lieu dans plusieurs pays).

Insistons sur un point important : la Ligue des Nations 2018-2019 n’offre pas de qualification directe pour l’Euro 2020. Elle n’offre que quatre places de barragistes pour des équipes ne parvenant pas à se qualifier pour l’Euro 2020 par la voie « normale », comme on pourrait l'appeler.

La voie « normale » se tiendra de mars 2019 à novembre 2019. Nous disons « normale » car ici, il n’y a rien de bien nouveau par rapport aux précédentes qualifications. Les 55 nations de l’UEFA seront réparties, lors d’un tirage au sort prévu le 2 décembre 2018, dans dix groupes de cinq ou six équipes. Elles vont se disputer 20 places qualificatives pour l’Euro 2020 : les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés.

Les quatre places restantes seront distribuées via des barrages mettant aux prises 16 nations. Ces places de barragistes seront allouées en fonction du classement de chaque nation dans les Ligues A, B, C et D (un ticket par Ligue).