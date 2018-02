Ligue des champions: le PSG tombe de haut à Madrid

Presque un an après avoir été la risée de l’Europe face au Barça (4-0 ; 1-6), pour ce qui restera pour l’histoire la « remontada », le PSG a reçu une nouvelle leçon espagnole ce mercredi 14 février à Madrid. Dans le choc annoncé face au Real Madrid, double tenant du titre, les Parisiens ont pendant longtemps donné l’illusion qu’ils allaient répondre présent. Surtout après avoir résisté pendant la première demi-heure et ouvert le score par Adrien Rabiot (33e). Surtout en voyant un Neymar intenable pendant une première mi-temps globalement dominée par Paris dans la maîtrise technique. Mais il faut croire que le Real Madrid, très mal en point en championnat (4e, à 17 points du leader Barcelone), sait trouver les ressources et les ressorts lors des grands rendez-vous.

Ronaldo, encore un record

L’équipe de Zidane n’a pas douté après l’ouverture du score parisienne surtout que Ronaldo s’était procuré deux belles occasions de marquer (28e et 37e), mais a trouvé Areola sur sa route. Le gardien parisien finira par s’incliner devant le Portugais (44e) sur un penalty provoqué par Giovani Lo Celso, peu à son avantage dans cette rencontre.

Cristiano Ronaldo devenait ainsi le premier joueur à inscrire 100 buts en Ligue des champions avec le même club. Mais l’insatiable portugais allait s’offrir un doublé (83e) au moment où le PSG semblait maitriser la rencontre avec à la clé de belles occasions par Mbappé (49e), Kipembe (73e) et Dani Alves (76e). Mais le réalisme était du côté madrilène et l’inspiration du côté de Zinedine Zidane. Le double changement du technicien Français, avec les rentrées de Vasquez et d’Asencio, a changé la face de la rencontre dans les dix dernières minutes. Asencio est en effet à l’origine du deuxième but de Ronaldo et a été passeur décisif sur le but du break de l’intenable Marcelo (86e). « On a tout donné, on a été très bons dans tous les domaines, on ne s'est pas affolés quand on a pris le but », a ainsi réagi, Zidane à la fin de la rencontre.

Emery croit à la « remontada »...

Encore une fois, le PSG a perdu un match qu’il avait en mains et doit désormais préparer une « remontada » pour le match retour dans trois semaines (6 mars). L'entraîneur parisien Unaï Emery pense que son équipe peut le faire. « Je crois en notre équipe, on a la possibilité de faire souffrir le Real. Ce qui est important, c'est la motivation mais aussi la préparation, notamment les supporters pour faire un stade à la hauteur et nous aider à surmonter le résultat. On a la confiance ». D’ici là, le technicien espagnol aura le temps de faire face aux critiques qui tourneront certainement sur la non titularisation de Thiago Silva, le choix de Lo Celso en sentinelle, et la sortie de Cavani dès la 65e minute au moment où le score était à 1-1.