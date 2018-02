Foot: Chelsea s’attaque à Barcelone et Manchester avec des doutes

Chelsea accueille le FC Barcelone en huitième de finale aller de la Ligue des champions, ce 20 février 2018, quelques jours avant de jouer successivement chez deux autres ténors du Championnat d’Angleterre : Manchester United (25/02) et Manchester City (04/03). Les Londoniens, auteurs d’une saison décevante jusqu’ici, sortiront-ils grandis de cet enchaînement de matches prestigieux ?

Le champion d’Angleterre de football 2016-2017 est à un tournant de la saison 2017-2018. Chelsea va en effet devoir se coltiner deux fois le FC Barcelone en coupe d’Europe des clubs (Ligue des champions UEFA) et deux ténors du championnat anglais (Premier League), Manchester United puis Manchester City, entre les deux rendez-vous européens.

«Affronter Barcelone, un grand challenge pour nous»

« Affronter Barcelone représente un grand challenge pour nous, a souligné l’entraîneur de Chelsea, Antonio Conte. On doit être enthousiaste à l’idée de disputer ce type de match, surtout contre cette équipe. Je considère Barcelone comme l’une des meilleures équipes au monde ».

Depuis 2000, le club londonien a battu le Barça quatre fois, concédant par ailleurs trois défaites et cinq nuls. Pourtant, dans l’imaginaire collectif, le club espagnol fait figure de cauchemar des « Blues ».

C’est sans doute parce que les Barcelonais ont parfois éliminé les Londoniens de manière cruelle en Ligue des champions (C1). Ce fut le cas notamment en 2009, lorsqu’Andrés Iniesta qualifia les Catalans dans les arrêts de jeu d’une demi-finale retour houleuse.

Antonio Conte joue son avenir

Cette fois, le Barça pourrait précipiter le licenciement d’Antonio Conte. L’Italien est très contesté avant ce huitième de finale aller de Ligue des champions, prévu le 20 février à Stamford Bridge. Chelsea réalise en effet une saison décevante jusqu’ici. Il est seulement 4e de Premier League, à la lutte avec Tottenham (5e) pour cette place directement qualificative en C1.

Auteur d’un bon départ, en août-septembre, les « Blues » ont largement déçu depuis le début d’année 2018. Antonio Conte se voit ainsi reproché d’avoir laissé partir deux attaquants – l’Espagnol Diego Costa et le Belge Michy Batshuayi – qui revivent respectivement à l’Atletico Madrid et au Borussia Dortmund. L’ex-joueur et coach de la Juventus Turin peine en outre à faire bien jouer son équipe.

« Quand on traverse une période avec de si mauvais résultats, la responsabilité est partagée entre moi, les joueurs et le club », s’était toutefois défendu l’intéressé, pointant du doigt le manque de « caractère » de ses protégés et l’investissement de ses dirigeants sur le marché des transferts.

Des retrouvailles avec José Mourinho très attendues

Cet hiver, Antonio Conte a tout de même obtenu le renfort du Français Olivier Giroud en attaque, le point faible de sa formation. « L’année dernière, on n'avait pas la Ligue des champions à disputer », a rappelé le joueur-vedette de Chelsea Eden Hazard. Le Belge admet volontiers qu’être champion d’Angleterre était donc nettement plus simple, la saison passée : « Cette fois, nous avons moins de temps pour préparer les matches. Chaque semaine, il y a trois rencontres au programme. »

Chelsea va effectivement enchaîner avec des déplacements chez Manchester United (25 février) et Manchester City (4 mars) en Premier League, avant le huitième de finale retour en C1 (14 mars). Si Hazard et ses partenaires n’ont pas grand-chose à espérer sur la pelouse des « Citizens », leaders au classement du championnat anglais, le choc face aux « Red Devils » est, lui très attendu.

Parce que les Mancuniens et les Londoniens sont à la lutte pour être sur le podium de Prmier League. Et parce qu’Antonio Conte et José Mourinho, l’entraîneur d’United, se détestent profondément. Leurs retrouvailles sont très attendues. Reste à savoir si Conte sera toujours sur le banc des « Blues » dans une semaine…