Alpha Oumar Djalo, nouvelle sensation du judo français

C’est une sacrée performance que vient de signer le jeune Alpha Oumar Djalo, 21 ans. Classé 122e mondial chez les moins de 81 kilos, le licencié du Racing a décroché la médaille d’argent lors du Grand Slam de Düsserdorf après s’être frotté à la force de l'Iranien Saeid Mollaei, quatrième mondial. Il faut souligner qu’aucun judoka français n’avait réalisé ce genre de performance en étant classé aussi loin.

« Cela va lui donner de la confiance »

« C’est super pour son deuxième Grand Chelem après Paris ! commente pour RFI Franck Chambilly, son entraîneur en équipe de France. Il a fait un sacré beau parcours et c’est une belle expérience pour lui. C’est surtout très encourageant pour la suite, car ça va lui donner de la confiance. C’est un travailleur et cela va le conforter dans l’idée qu’il faut continuer ». C’est aussi un message pour les autres jeunes, selon Franck Chambilly.

Avant d’arriver en finale, Alpha Oumar Djalo a balayé notamment le Canadien Valois-Fortier, médaille de bronze aux JO de Londres en 2012, et le Bulgare Ivanov, médaillé de bronze aux Championnats d’Europe en 2016. Cette médaille va donc donner encore plus de motivation à celui qui avait terminé 3e aux derniers Championnats de France élite.

Alpha Oumar Djalo, qui a commencé le judo à l’âge de 3 ans et demi, raconte avoir su « élever son niveau à chaque combat ». « Ce n’est pas une surprise, car c’est le fruit de mon travail. Je savais que je pouvais les battre, mais il fallait que je me le mette en tête. J’ai eu le déclic à partir des quarts de finale. Je me suis dit "c’est bon je suis lancé" », confie l'interessé à RFI. En finale, le jeune homme a donné tout ce qu’il avait, mais l'Iranien Saeid Mollaei a profité de « son expérience ».

« J’adore le goût de l’effort et du travail »

Alpha Oumar Djalo, champion de France Cadets et Juniors, avait remporté le titre aux Jeux de la Francophonie à Abidjan l’été dernier. Aujourd’hui, son principal objectif est de viser les prochains JO de Tokyo en 2020. « Il va falloir faire étape par étape. J’ai encore beaucoup de travail », dit-il sobrement en espérant être présent sur les prochaines sélections, et pourquoi pas aux Championnats d’Europe en avril prochain.

Le judo, pour Alpha Oumar Djalo, c’est presque une religion. S’il a tenté d’autres sports, celui-ci ne l’a jamais lâché. « J’adore le goût de l’effort et du travail. J’adore cette excitation avant d’entrer sur le tapis », explique cet étudiant en Licence de commerce. « J’aime le sport individuel, car je ne veux pas mettre la faute sur les autres en cas d’échec. Et en plus je ne veux pas attribuer de mérite à ceux qui n’ont rien fait », lance-t-il en riant.

Avec un père Sénégalais et une mère Guinéenne, Alpha Oumar Djalo avait bien apprécié le public d’Abidjan lors des Jeux de la Francophonie. « C’était émouvant, la foule me soutenait, tout le monde criait alors que personne ne me connaissait. C’était plaisant ». A Düsserdorf, on peut dire cette fois qu’Alpha Oumar Djalo s’est fait un nom.