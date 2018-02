Foot: le père de Neymar contredit le PSG sur la blessure de son fils

Le père du footballeur Neymar a indiqué que son fils serait absent au moins six semaines et manquerait donc le match de coupe d’Europe (Ligue des champions) du Paris Saint-Germain (PSG) face au Real Madrid, prévu le 6 mars 2018. Le PSG devra bel et bien faire sans sa star après avoir perdu en huitième de finale aller de Ligue des champions, 3-1.

Le Paris Saint-Germain (PSG) va décidément devoir apprendre à composer avec l’entourage de son joueur-vedette, Neymar. Le père du Brésilien a en effet contredit l’entraîneur du PSG, Unai Emery, concernant les blessures de son fils, survenue lors d’un match face à l’Olympique de Marseille. Neymar Senior a indiqué que « Junior » serait absent « au moins six semaines » à cause d’une entorse et d’une fissure d’un os du pied. Rien de bien surprenant vu la nature du mal.

Mais l’interview accordée à la chaîne de télévision ESPN Brasil a fait voler en éclat la communication du PSG, quelques heures seulement après les propos d’Emery : « Neymar c'est le premier qui veut jouer tous les matches, pour le Real Madrid, il est très concentré. Je crois qu'il y a une petite option qu'il soit prêt pour le match. »

Or, non, Neymar ne sera évidemment pas rétabli pour le huitième de finale retour de Ligue des champions face au Real Madrid, le 6 mars 2018. « Le PSG sait déjà qu'il ne pourra pas compter sur Neymar lors des prochains matches, pendant au moins six semaines, car ce traitement durera six à huit semaines. C'est ce qui est déjà défini, peu importe s'il y a (une opération) ou non », a même affirmé le père et conseiller de l’attaquant qui table sur un retour « fin avril ».

L'équipe du Brésil sur le qui-vive

Forcer Neymar à jouer face au Real risquerait de transformer la fissure d’un os de son métatarse en une fracture qui compromettrait sérieusement la fin de saison de l’ex-Barcelonais ainsi que sa participation à la Coupe du monde (14 juin-15 juillet en Russie).

Du côté de l’équipe nationale du Brésil, on est donc particulièrement attentif à ce que le PSG ne tente pas le diable avec un joueur qu’il a recruté contre 222 millions d’euros spécialement pour remporter la Ligue des champions.

Le médecin de la Seleçao, Rodrigo Lasmar, s’est rendu à Paris pour évaluer l’état de santé de son protégé, alors que le PSG va défier l’OM en Championnat de France ce 28 février avant d’affronter le Real après sa défaite 3-1 à l'aller.