Nantenin Keita: une voix particulière pour les JO de Paris 2024

C’est une autre forme de reconnaissance que Nantenin Keita est en train de vivre. La spécialiste des pistes d’athlétisme sera aux côtés de l'ex-athlète Marie-José Pérec, l'ancien tennisman Guy Forget, le biathlète Martin Fourcade, et la boxeuse Sarah Ourahmoune. « Les athlètes ont apporté une âme forte à ce formidable défi collectif, ils doivent rester au cœur de la machine », indique Tony Estanguet, président du Cojo. Les cinq sportifs auront chacun une voix délibérative, ce qui leur permettra de prendre part aux décisions. Le Cojo a six années devant lui pour élaborer les JO.

« J'ai plus souffert d'être albinos que déficiente visuelle »

Nantenin Keïta, déficiente visuelle et albinos, née à Bamako au Mali, a été championne du monde du 400 m malvoyant en 2006. Elle a aussi eu la médaille de bronze sur 400 m aux Jeux paralympiques d'été de 2008 à Pékin et la médaille de bronze sur le 100 m aux Jeux paralympiques d'été de 2012 à Londres. Au Brésil en 2016, elle décroche le Graal sur le 400 mètres à 31 ans pour son premier titre paralympique.

Chevalier de la Légion d'honneur, Nantenin Keita, qui a commencé par le handball, est aussi ambassadrice des droits des albinos africains. « J'ai plus souffert d'être albinos que déficiente visuelle. Quand j'étais petite, je ne comprenais pas pourquoi les enfants ne voulaient pas jouer avec moi, pourquoi ils me fuyaient. C'est en discutant avec mon père que j'ai compris que je n'étais pas comme les autres et que je ne voyais pas comme les autres », a raconté l’athlète en 2016. « En Afrique, certaines personnes pensent que couper un membre d'un albinos, ça va donner du pouvoir, que couper ses cheveux et les mettre dans son stylo, ça va permettre de réussir à un examen… On en est encore là », avait-elle ajouté. L’albinisme, maladie héréditaire, provoque une dépigmentation de la peau, des cheveux, et bien souvent une déficience visuelle très importante.

Fille du célèbre chanteur malien Salif Keïta

Nantenin Keita, qui voulait être musicienne, mais qui n’en avait pas le « don », gère entre autres l'antenne française de la fondation créée par son père, le célèbre chanteur malien Salif Keïta, lauréat des Victoires de la musique en 2010. L’objectif est d'améliorer la vie des albinos au quotidien, principalement au Mali.

En juin 2016, la justice du Malawi a interdit aux sorciers et aux guérisseurs d'exercer pour protéger les albinos, cibles de meurtres rituels. Face à l'envergure du problème, les Nations unies avaient même tiré la sonnette d'alarme. Le Burundi, le Kenya, et le Mali sont les autres pays africains où l’on a compté le plus d’attaques envers les albinos.

« Cela me paraît logique qu’elle ait été choisie. Elle a une vision de la société. C’est une grande chose pour elle et pour nous. Son discours à Lima avait été très remarqué », se réjouit pour RFI Emmanuelle Assmann, présidente du Comité paralympique et sportif français. Nantenin Keita avait marqué les esprits lors de la session du Comité Olympique International à Lima, au Pérou, le 13 septembre dernier, date où Paris s’était vu attribuer les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. « La différence a toujours fait partie de ma vie, avait-elle lancé à l’assemblée. Je suis albinos et malvoyante. Mais aux Jeux, je suis une athlète. Parce qu’aux Jeux, il y a autant de pays que de handicaps. Aux Jeux, la différence à toute sa place. Aux Jeux, la différence est une force. »

Si les réjouissances de Lima sont de l'histoire ancienne, Nantenin Keita va continuer à faire en sorte que sa voix soit une caisse de résonnance pour les prochaines années.