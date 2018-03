Athlétisme: la Côte d’Ivoire à l’honneur à Birmingham avec Ahouré et Ta Lou

Murielle Ahouré, qui a surpris toutes les favorites du 60 m des Mondiaux-2018 en salle, et sa dauphine Marie-Josée Ta Lou, ont porté haut les couleurs de la Côte d’Ivoire, vendredi 2 mars à Birmingham, lors des Mondiaux Indoor. Ahouré, qui a survolé la course en 6 sec 97, en a fini désormais à 30 ans avec une carrière marquée par des places d'honneur. Vice-championne du monde du 100 m et du 200 m en 2013 à Moscou et en argent aux Mondiaux indoor de Sopot en 2014, elle avait échoué au pied du podium sur la ligne droite aux Championnats du monde de Londres l'année dernière. « Je suis tellement heureuse, je m'étais tellement entraînée pour vivre ce moment, a déclaré l’athlète. C'est fou d'avoir l'or et l'argent et de voir la Côte d'Ivoire au sommet. » Pour Marie-Josée Ta Lou, la 2e position a le même goût qu'une victoire, elle qui n'apprécie que très modérément la salle et préfère largement les compétitions en plein air. « Quand j'ai terminé la course, ça a été un sentiment incroyable », a-t-elle affirmé. Les cadors du sprint mondial ont en tout cas bu la tasse, à l'image de la Jamaïcaine Elaine Thompson, double championne olympique (100-200 m), 4e de l'épreuve.