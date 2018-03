Ligue des champions: Manchester United puni et éliminé par le FC Séville

Le résultat nul (0-0) au match aller sur la pelouse du FC Séville avait des allures de bonne opération pour Manchester United qui devait finir le travail mardi à Old Trafford. Mais dans leur antre mythique, les Reds Devils n’ont jamais su comment aborder cette rencontre et profiter de leur « petit » avantage. Entre attaquer, pour tuer le match, et rester en place pour courir le moins de risques, l’équipe de Mourihno a vite fait son choix. En atteste une première période soporifique où le premier tir cadré est intervenu à la 33e minute et la première véritable occasion à la 38e par Marouane Fellaini.

En attendant Chelsea

A force de jouer avec le feu, Mourinho, qui n’a pas titularisé les Français Paul Pogba (entré à la 60e) et Anthony Martial (77e), s’est fait punir par le coaching de son homologue, Vincenzo Montella. Le technicien italien, qui a tactiquement bloqué les offensives mancuniennes, a sorti sa carte maîtresse en faisant entrer à la 72e minute Wissam ben Yedder. Le Franco-Tunisien a en effet ouvert le score moins d’une minute après son entrée en jeu (73e) et sur son premier ballon. Quatre minutes plus tard, l’attaquant récidive et double la mise. Manchester est KO.

Malgré la réduction du score de Romelu Lukaku (84e), les hommes de Mourihno ne reviendront pas dans la partie et peuvent nourrir de gros regrets tant les Sévillans étaient à leur portée. Pour les Andalous, éliminés par Leicester en 8e de finale la saison passée, cette qualification est une petite revanche.

La Roma passe

Sur les cinq clubs anglais participant à ces huitièmes de finale, deux ont été éliminés (Manchester, Tottenham) et deux autres qualifiés (Liverpool, Manchester City). Après Chelsea, qui joue mercredi face au Barcelone, le bilan britannique de ces huitièmes pourrait finir sur du négatif.

Dans l'autre rencontre de la soirée, le club italien de la Roma s'est qualifié en battant l'équipe ukrainienne du Shaktior Donetsk (1-0). Le but marqué à l'extérieur a suffi aux Romains qui avaient perdu 2-1 à l'aller.