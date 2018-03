L’ex-boxeur Floyd Mayweather va se mettre au MMA

Nouveau coup de théâtre dans l’univers des sports de combat : Floyd Mayweather, l’un des plus grands champions de l’histoire de la boxe anglaise, compte se mettre aux arts martiaux mixtes (MMA). C’est ce qu’il a confié au site TMZ sans préciser s’il se lançait dans le MMA dans l’optique d’un combat.

« Je vais bientôt commencer à m'entraîner, a indiqué Mayweather au sujet d’une proposition que lui a faite un ex-champion de MMA, Tyron Woodley. On échange des textos depuis un moment. On s'est parlé. Mais on va commencer à travailler ensemble bientôt ».

Une revanche pour Conor McGregor ?

Le 27 août 2017 à Las Vegas, le boxeur aux 49 victoires en 49 combats pros était sorti de sa retraite pour affronter Conor McGregor, la superstar de l’Ultimate Fighting Championship – l’UFC, la plus prestigieuse ligue de MMA. Après un bon début, l’Irlandais avait progressivement cédé face à l’expérimenté Américain.

Après ce combat ultra-lucratif, McGregor avait lancé un défi à son rival : passer du ring à la cage où se déroulent les affrontements d’arts martiaux mixtes. Floyd Mayweather avait répondu le 11 février à sa manière : un photomontage où on le voit asséner un coup de coude à celui qu’on surnomme « The Notorious » avec la mention « Tueur certifié contre garce certifiée ».

Certified Killa vs Certified Bitch pic.twitter.com/N0GcWrycEL Floyd Mayweather (@FloydMayweather) 11 février 2018

« Pour les coups de pied, je me mets un 4 sur 10 »

Un mois plus tard, le multimillionnaire semble pourtant prendre au sérieux un nouveau comeback. Il y travaille en tout cas d’arrache-pied. « Je vais avoir besoin d'un peu plus de trois mois d'entraînement, cela peut durer entre six et huit mois. On prendra le temps qu'il faudra. On veut juste bien faire les choses », a-t-il expliqué au sujet des nombreuses techniques que le MMA autorise.

« Je ne suis pas mauvais à la lutte. Je me mettrais une note de 7 sur 10 dans ce domaine et je peux monter jusqu'à 9. Avec mes poings, ma note grimpe à 100. Après, pour les coups de pied, je me mets un 4 sur 10 », a-t-il estimé dans un rare accès de modestie.