Ligue des champions: le Real et la Juventus se retrouvent en quarts

FC Barcelone (Espagne)-AS Rome (Italie), FC Séville (Espagne)-Bayern Munich (Allemagne), Liverpool (Angleterre)-Manchester City (Angleterre) et Juventus Turin (Italie)-Real Madrid (Espagne) seront les affiches des quarts de finale de la coupe d’Europe des clubs de football (Ligue des champions UEFA), les 3-4 avril (matches aller) et 10-11 avril (matches retour). Les Madrilènes avaient battu les Turinois en finale de l'édition 2017.

Un remake de la finale 2016-2017 et un choc 100% anglais : voilà les deux grandes affiches des quarts de finale de la Ligue des champions (C1) 2017-2018 de football. Le tirage au sort, ce 16 mars, a en effet mis une nouvelle fois la Juventus Turin sur la route du Real Madrid, double tenant du titre.

Les Madrilènes avaient conservé leur trophée en dominant les Turinois 4-1, en mai dernier. En avril prochain (matches aller les 3-4 et retour les 10-11), l’histoire sera-t-elle différente ? « On va tenter de les mettre en difficulté même si c'est un tirage très dur pour nous, a déclaré l’ex-milieu de terrain-vedette de la ‘Juve’, Pavel Nedved, au micro de la chaîne BeIn Sports. A Paris [en huitièmes de finale de la compétition, Ndlr], le Real a été fantastique, il a joué un match magnifique et c'est juste qu'il soit passé parce qu'il était plus fort ».

Les Britanniques, eux, n’auront d’yeux que pour la rencontre entre Manchester City et Liverpool, respectivement 1er et 4e du Championnat d’Angleterre (Premier League). Cette saison, en Premier League, les « Reds » sont parmi les seuls à avoir réussi à battre (4-3 en janvier) les « Citizens », même si les Mancuniens avaient écrasé les Liverpuldiens 5-0 en septembre.

Le Barça et le Bayern vernis ?

Les deux autres confrontations semblent a priori plus déséquilibrées. L’AS Rome espère créer la surprise face au FC Barcelone, même si le club italien sait que ce sera très difficile comme l’a confié son ex-attaquant et ambassadeur, Francesco Totti : « Ce sont les matches les plus enthousiasmants, qui ont le plus de sens... »

Pour le FC Séville, face au Bayern Munich, l’enjeu est encore plus grand : une première participation aux demi-finales de la C1. Le club de Wissam Ben Yedder a en effet remporté cinq fois la « petite sœur » de la Ligue des champions, la Coupe UEFA devenue Ligue Europa en 2009. Mais il n’a jamais brillé lors de la compétition phare du football continental.