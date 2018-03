Football /Amical: session de rattrapage pour la France face à la Russie

Les Bleus vont devoir se remettre à l’endroit après la défaite face à la Colombie (2-3). Bien partis pendant une demi-heure, les hommes de Didier Deschamps, qui menaient 2-0, ont tout gâché en seconde période.

« Les intentions n'étaient pas là, et ça, ça doit nous servir de leçon »

Le visage conquérant de l’équipe de France s’est dissipé pour faire place à une forme de « suffisance », selon le sélectionneur. « Ce qui me gêne le plus, c'est que les intentions n'étaient pas là, et ça, ça doit nous servir de leçon », a lâché un peu crispé Didier Deschamps, lors de la conférence de presse d’après match. « Suffisance, c'est un mot assez fort quand même. C'est sûr qu'il nous a dit ce qu'il pensait de notre deuxième mi-temps. Il n'y est pas allé par quatre chemins, on avait besoin de l'entendre aussi. Quand c'est moins bien, il faut qu'on l'entende », a commenté Olivier Giroud, auteur de son 30e but avec les Bleus face à la Colombie. Une défaite pour lancer l'année du Mondial, ce n’est pas ce qui se fait de mieux.

Contre la Russie, - battue par le Brésil 3-0 -, Didier Deschamps a promis de redistribuer les cartes. Et les 24 joueurs convoqués par ses soins pour cette fenêtre de mars ont encore cette rencontre pour faire bonne impression. Sauf pour le Marseillais Florian Thauvin, forfait à cause d'une lésion musculaire des ischio-jambiers gauches.

Des changements attendus

L'entrejeu, confié à N'Golo Kanté et Blaise Matuidi pourrait évidemment prendre un autre visage. Matuidi a d'ailleurs échangé sa place à la 66e minute. Mais son remplaçant, Paul Pogba, n'a guère convaincu.

Raphaël Varane sans vraiment d’autorité, a rouvert le chantier de la défense des Bleus, qui devra absolument rassurer contre les Russes. Après 41 sélections, le titulaire du Real Madrid, ménagé lors de l’ultime séance d’entraînement à cause d’une douleur à la cheville, pose toujours question. On lui reproche son manque de révolte et d'agressivité. « Sur ce match-là, il s'est retrouvé sur le plan personnel un peu plus en difficulté. Quand on est moins bien, on a tendance à se renfermer sur soi-même, c'est valable pour tout le monde », a expliqué Didier Deschamps.

Samuel Umtiti, qui a concédé un penalty synonyme de défaite face à la Colombie pourrait être mis sur le banc au profit de Laurent Koscielny qui n'a pas dit son dernier mot, même s’il connaît une saison délicate à Arsenal. « Personnellement, je ne suis pas content de ma prestation. Je peux faire beaucoup mieux à tous les niveaux. Ce match agit comme une piqûre de rappel pour moi aussi », a avoué Samuel Umtiti.

Didier Deschamps a annoncé à plusieurs reprises son intention de faire tourner son effectif lors de cette rencontre. Il pourrait ainsi titulariser Ousmane Dembélé, de retour en Bleu après une longue blessure. Le joueur du Barça avait remplacé Kylian Mbappé lors de 25 dernières minutes contre les Colombiens.

A trois mois du Mondial, ce match face à la Russie offre aux Bleus la possibilité de lever plusieurs points d’interrogation.