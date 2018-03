Amical: la France se rassure un peu face à la Russie grâce à Mbappé et Pogba

Après sa contre-performance de vendredi dernier en amical face à la Colombie (2-3 après avoir mené 2-0), l’équipe de France devait réagir ce mardi 27 mars contre la Russie, pour une nouvelle rencontre amicale. La bonne nouvelle, c’est que les Bleus, qui étrennaient leur nouveau maillot « extérieur », ont gagné à Saint-Pétersbourg (1-3). Mais tout n’a pas été rose pour eux en Russie, théâtre du prochain Mondial.

Mbappé débloque la situation

Comme attendu, Didier Deschamps a aligné un onze et un dispositif différents de ceux vaincus par les Colombiens. Exit Olivier Giroud et Antoine Griezmann, le sélectionneur a lancé d’entrée Ousmane Dembélé et Anthony Martial avec Kylian Mbappé en pointe. Paul Pogba a aussi fait son retour, comme Adrien Rabiot et Laurent Koscielny. Sur les ailes, confiance a été accordée à Benjamin Pavard et Lucas Hernandez.

Face à des Russes très limités, les Bleus ont quand même du mal à imposer leur rythme. Leurs adversaires ont été un peu plus à l’aise dans le premier acte et ont failli ouvrir le score avec ce tir de Fedor Smolov repoussé par Hugo Lloris (15e). Mais finalement, dans cette période soporifique, il a suffi d’une seule occasion pour débloquer la situation.

Très décrié ces dernières semaines à Manchester United, Paul Pogba, contesté avec les Bleus aussi, a délivré une passe décisive à Kylian Mbappé. Lancé en profondeur, le Parisien a fixé la défense avant d’ajuster Andreï Louniov (40e).

#RUSFRA 0-1

A la 40è, Mbappé est bien servi par Pogba : il déboule, élimine son adversaire direct d'une feinte de frappe... avant de frapper croisé ! Le gardien russe est pris à contre-pied, ça fait 1-0 pour les Bleus !

Revoir ce but ici ⏬⏬https://t.co/g4klGw2tsq Téléfoot (@telefoot_TF1) 27 mars 2018

Pogba fait le break mais les Bleus piétinent

Après la pause, les Bleus ont cru se mettre à l’abri grâce à Paul Pogba. Pour la première fois en équipe de France, celui qu’on surnomme « La Pioche » s’est offert une combinaison passe décisive + but. Après l’offrande à Mbappé, le milieu de terrain n’a eu besoin de personne pour faire le break d’un coup franc puissant bien placé (49e).

#RUSFRA 49è

Dès le retour des vestiaires, Paul Pogba tape un coup franc direct... directement dans le but russe, sa frappe enroulée est imparable pour le gardien adverse, ça fait 2-0 pour les Bleus !

Revoir ce très beau but ici ⏬⏬https://t.co/bVF3liBP3R Téléfoot (@telefoot_TF1) 27 mars 2018

Dans un stade Krestovski anesthésié, la France semblait partie pour une fin de match tranquille. Mais une absence défensive et un bon contre russe ont permis à Fedor Smolov, malheureux en première période, de réduire l’écart d’un tir à bout portant (67e). De quoi raviver le souvenir récent de France-Colombie et remettre en lumière les carences d’une équipe talentueuse mais pas assez solide.

Le but de Smolov a réveillé les supporters russes mais n’a pas enclenché la remontée espérée par l’entraîneur Stanislav Tchertchessov. Au contraire, Kylian Mbappé a rassuré son clan en signant un doublé (81e), bien aidé par une erreur du gardien de la Russie. Le Parisien est ainsi devenu le plus jeune double-buteur de l’équipe de France d’après-Seconde guerre mondiale (19 ans et 97 jours).

#RUSFRA 83è

OH CE BIJOU !! Matuidi trouve Mbappé dans la surface russe. Il envoie son adversaire direct en tribune d'un délicieux passement de jambe, et sa frappe soudaine passe entre les jambes de Lunev, ça fait 3-1 !

Revoyez ce but SUPERBE ici ⏬⏬https://t.co/FnGu8SpB0N Téléfoot (@telefoot_TF1) 27 mars 2018

Dernière ligne droite avant le Mondial

Ce match aura aussi permis à Presnel Kimpembe de connaître enfin sa première cape. Sélectionné depuis octobre 2016, le défenseur n’avait encore jamais porté le maillot des Bleus. En remplaçant Samuel Umtiti à dix minutes de la fin, Kimpembe est enfin devenu international. Wissam Ben Yedder, en revanche, n’a pas eu droit à une seconde apparition après ses 17 minutes de jeu contre la Colombie.

La France termine donc cette trêve internationale avec un bilan mitigé : une défaite très alarmante contre la Colombie et une victoire poussive contre la Russie. Difficile de déterminer quels joueurs ont marqué des points. Il s’agissait des deux derniers matches avant la fameuse liste des joueurs retenus pour la Coupe du monde. Elle sera donnée en mai.