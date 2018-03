Tour des Flandres: Greg Van Avermaet, infatigable travailleur

Champion olympique en 2016 à Rio et vainqueur de Paris-Roubaix en 2017, le Belge Greg Van Avermaet veut enrichir son palmarès d’un deuxième monument : le Tour des Flandres. Mais le coureur de la formation BMC va devoir faire face à la force collective des Quick-Step Floors et à l’état de forme de Peter Sagan, vainqueur facile de Gand-Wevelgem. La 102e édition du « Ronde », dimanche 1er avril, s'annonce ouverte et Van Avermaet peut y croire.

Greg Van Avermaet est un champion discret. L’homme n’a visiblement pas envie de se mettre en avant, il est même du genre à composer. Lors du dernier Tour d’Oman, où il a enlevé la troisième étape, un confrère de la télévision lui a demandé s’il était d’accord pour recommencer une interview : le micro n’était pas branché. Van Avermaet, antistar, s’est exécuté sans broncher, quand d'autres auraient joué les divas !

Ce n’est pas pour autant que le vainqueur de Paris-Roubaix 2017 et de la course olympique de Rio 2016 manque d’ambitions. Au contraire. Greg Van Avermaet, trois jours en jaune sur le Tour de France 2016, le répète depuis plusieurs mois : son principal objectif en 2018 est le Tour des Flandres. Une obsession.

Un succès au « Ronde », le Graal

A l'approche du Tour des Flandres, le monument de ses rêves, comme tout bon Flamand qui se respecte, le voilà gonflé à bloc. Et ses trois podiums réalisés entre 2014 et 2017 plaident en sa faveur. Sauf qu’il doit certainement garder en mémoire sa chute de 2016 à 100 kilomètres de l’arrivée qui lui a valu une fracture de la clavicule, un forfait pour Paris-Roubaix et des larmes de désespoir.

Le leader de l'équipe BMC, 32 ans, très discipliné, échangerait presque tous ces trophées contre un succès au « Ronde ». Celui qui a terminé la saison 2017 à la place de numéro 1 mondial n’a plus de complexe.

Greg Van Avermaet, s’est libéré depuis son titre olympique. Une vraie métamorphose. Le voilà désormais conscient qu’il fait partie des meilleurs coureurs du monde. Une mue entamée en 2015 lors du Tour de France. A Rodez, dans la côte de Saint-Pierre, il résiste au grand Peter Sagan. Après avoir terminé 3e du Tour des Flandres et de Paris-Roubaix au printemps, Van Avermaet s’offre une victoire de prestige, la première d’un Belge sur cette Grande Boucle. « Je ne savais pas qui était dans ma roue et j’ai tout donné en espérant qu’il ne passe pas », expliquait le vainqueur de Paris-Tours en 2011.

Van Avermaet est-il né à Rodez ce 17 juillet ? Eternel second à l’image d’un Poulidor, il devient Golden Greg, Gouden Greg en néerlandais dans le texte. « Ce serait sans doute quelque peu forcer le trait que d’affirmer que je suis né comme coureur à Rodez. J’avais tout de même glané quelques courses avant cela. Mais au regard du chemin parcouru depuis juillet 2015, je pense pouvoir dire que j’ai vécu ce jour-là l’un des tournants les plus importants de ma carrière. J’y ai franchi la marche qui me séparait des meilleurs coureurs du monde », a expliqué l’intéressé au quotidien belge La Dernière Heure.

Greg Van Avermaet au Tour d'Oman 2018. Photo: Tour d'Oman

José De Cauwer, ancien coureur, directeur sportif et sélectionneur belge, qui a offert au champion olympique sa première sélection pour un mondial, chez les Espoirs, estime que Greg Van Avermaet, « talent brut », a un « vrai sens de la course » et que « le déclic » vient du succès à Rodez.

Le contraire d’un Tom Boonen

« Greg, c’est un travailleur, très discret, parfois un peu trop sérieux. Il est comme ça. Il ne joue pas un rôle. Il est le contraire d’un Tom Boonen. Greg n’achètera pas une Ferrari. Ce n’est pas une vedette ! C’est une force et une faiblesse », explique à RFI José De Cauwer. Ajoutant : « Il n’est pas capable de courir au milieu du peloton. Il n’est pas aussi à l’aise qu’un Sagan ou un Nibali sur son vélo. Par exemple, Greig ne peut pas prendre une descente à son compte. Il est toujours dans le vent, il est bien dans les courses difficiles grâce à sa résistance. Son problème, c’est qu’il est encore un peu trop nerveux. Alors, il préfère une course ouverte, sans trop de tactique. »

« On a tous vu son évolution après les JO. Avant, il était toujours placé, mais jamais gagnant. Le Brésil a changé beaucoup de choses, nous confie Valério Piva, un de ses directeurs sportifs. Pour moi, il a toujours été un grand coureur. A part peut-être le Tour de Lombardie, il peut s’offrir toutes les classiques. Il sait ce qu’il veut, il est reconnaissant et très apprécié de ses coéquipiers. Il s’est battu pour arriver là où il est ! J’aimerais n'avoir que des Greg Van Avermaet autour de moi ! »

Gardien de foot jusqu’à 18 ans, Greg Van Avermaet, humble, souriant et disponible, a commencé le cyclisme sur le tard pour faire comme une grande partie de sa famille, notamment son père. Celui qui devrait encore massacrer les pédales dans les monts pavés du Vieux-Quaremont ou du Paterberg prendra une nouvelle dimension s’il devient roi des Flandres ce dimanche, au cœur du plat pays.