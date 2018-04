Ligue des champions: Ronaldo foudroie la Juve, le Bayern bien parti

Grâce à un doublé de Cristiano Ronaldo, dont un but extraordinaire, et un but de Marcelo, le Real Madrid s'est imposé à Turin contre la Juventus ce mardi 3 avril en quart de finale aller de la Ligue des champions (0-3). Les tenants du titre sont presque déjà en demies. Dans l'autre quart disputé, le Bayern Munich est allé chercher une victoire précieuse à Séville (1-2).

Les deux premières affiches des quarts de finale aller de cette Ligue des champions 2017-2018, jouées ce mardi 3 avril, ne manquaient pas d'intérêt. Jugez plutôt: le grand Bayern Munich se déplaçait sur le terrain du Séville FC, tombeur de Manchester United au tour précédent, tandis que la Juventus accueillait chez elle le Real Madrid, double tenant du titre, dans un remake de la dernière finale.

Et les Turinois se levèrent pour applaudir Cristiano Ronaldo

Honneur aux retrouvailles à Turin entre le vainqueur et le finaliste de la dernière édition. Largement distancé par Barcelone en Liga, le Real n'a plus que la Ligue des champions, sa compétition fétiche, pour sauver sa saison. Et les hommes de Zinedine Zidane n'ont pas mis longtemps a montré leurs intentions. A peine trois minutes en fait, le temps pour Cristiano Ronaldo de surgir au premier poteau et d'ouvrir le score sous la pluie. Encore une fois, le Portugais fait mal à la Vieille Dame et à Gianluigi Buffon. Et encore, ce n'était qu'un préluge avant le chef d'oeuvre...

En seconde période, alors que la Juve lutte pour essayer de revenir à hauteur de ce Real sûr de sa force, Cristiano Ronaldo s'offre un second but absolument somptueux, digne d'un jeu vidéo. Un but déjà entré dans l'histoire de la Ligue des champions et dont on va encore parler pendant longtemps. Sur un centre de Carvajal, "CR7" s'envole et exécute un retourné acrobatique parfait. Buffon, cloué sur sa ligne, ne peut que constater les dégâts (64e).

Chose rare: alors que le quintuple Ballon d'Or célèbre son exploit, le Juventus Stadium, bien que médusé de voir son équipe au supplice, se lève pour l'applaudir. Ronaldo, touché par cette attention, lèvera son pouce et remerciera les tifosi italiens. Frustré, Paulo Dybala, l'Argentin de la Juve, écope peu après d'un second carton jaune, synonyme d'expulsion. Et quelques minutes après, Cristiano Ronaldo, le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des champions (120 réalisations), donne à Marcelo le but du KO (72e). Largement vainqueur à l'extérieur grâce à son joyau lusitanien, le Real Madrid a presque déjà son billet pour les demies. Et la Juve peut à nouveau panser ses plaies.

Ribéry guide le Bayern à Séville

Le Bayern Munich a eu moins de facilité et de paillettes dans l'autre rencontre du soir. Mais l'essentiel est là. Déjà presque assuré de conserver son titre de champion d'Allemagne, le club bavarois est allé chercher une victoire importante en Andalousie sur la pelouse du Séville FC (1-2).

Ce sont pourtant les joueurs de Vincenzo Montella qui ont frappé les premiers à la demi-heure de jeu quand Pablo Sarabia a concrétisé la bonne entame de match de son équipe par un but mérité face à une défense allemande dépassée (31e). Peut-être était-ce ce qu'il fallait pour réveiller le Bayern? Piqués au vif, les visiteurs ont réagi dans la foulée avec ce centre de Franck Ribéry détourné dans ses propres filets par Jesus Navas (37e).

Back in the game! Bayern celebrate their equaliser in Spain ⚽️#UCL pic.twitter.com/h8LG8YWwOr UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 3 avril 2018

Depuis le retour de Jupp Heynckes au poste d'entraîneur, le Bayern Munich a repris ses allures de machine à gagner froide d'efficacité. La domination des Allemands s'est traduite de manière définitive au tableau d'affiche au coeur du second acte. Ribéry, dans tous les bons coups ce soir, a centré pour Thiago Alcantara, dont la tête plongeante a trompé David Soria (68e). Le Bayern repart d'Espagne avec une victoire et un avantage net, mais il devra quand même rester sérieux lors du quart de finale retour à l'Allianz-Arena. Au tour précédent, c'est en déplacement que le Séville FC a éliminé Manchester United.