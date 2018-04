Athlétisme: Mo Farah, macadam coureur

Au départ du marathon de Londres, parmi les quelque 40 000 participants, le Britannique Mo Farah avait échangé ses pointes contre une paire de chaussures classique. Fini de tourner en rond sur un anneau, le quadruple champion olympique en 5 000 et 10 000 mètres s'attaque à la distance mythique. La Grande-Bretagne, qui surveille de près les peformances de son idole, aura certainement apprécié cette troisième place pour son deuxième marathon après celui de 2014. Farah, qui a fait ses adieux à la piste en septembre dernier, vise désormais le Marathon de Tokyo en 2020 lors des prochains JO.

« Il me fallait trouver un nouveau défi »

Pour désormais compter parmi l’élite, Mo Farah, 35 ans, a préparé l'épreuve en Ethiopie et s’est offert les services de Gary Lough, époux et ancien coach de Paula Radcliffe, détentrice du record du monde féminin du marathon avec un temps de 2h15'25'' (Londres en 2003). « J’ai gagné toutes les médailles que je pouvais viser sur piste, alors la motivation devançait parfois difficile à trouver, expliquait l’athlète en conférence de presse avant sa deuxième tentative. Il me fallait trouver un nouveau défi. »

« Aujourd'hui (dimanche), c'était "do or die", j'ai vraiment fait tout ce que j'ai pu, a commenté Mo Farah à l’arrivée. Il y a eu une certaine confusion lors des premiers ravitaillements où je ne trouvais pas ma bouteille sur les tables, mais au bout de 15 km c'était réglé. Le marathon est une expérience incroyable, c'est si différent de la piste : l'entraînement, la course, l'ambiance, les douleurs... » Et d’ajouter : « Je dois encore mieux comprendre la discipline, ce n'était que mon deuxième marathon. J'ai battu aujourd'hui des adversaires très forts comme Bekele (6e) ou Wanjiru (8e), je pense déjà aux prochaines échéances, comme le marathon des Mondiaux de Doha l'an prochain. »

Au passage, Mo Farah, en bouclant son marathon en 2h06’21’’ a battu le record britannique, propriété du Gallois Steve Jones depuis 1985 (2h7’13’’). « Si je peux faire deux marathons par an, en apprenant à chaque fois, je me pense capable de faire 2h4’ ou 2h3’ le moment venu », avance le sextuple champion du monde et vainqueur du semi-marathon de Londres il y a un mois et demi.

Mo Farah, originaire de Somalie, avait peu de rivaux sur la piste. Mais sur les 42,195 kilomètres, la donne est totalement différente. Il doit désormais se frotter aux cadors, notamment le vainqueur du jour, le Kényan Eliud Kipchoge, champion olympique de la spécialité, qui a bouclé sa course en 2h04’17’’.