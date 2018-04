Fin de saison en trombe pour l’Olympique de Marseille

L’OM a terminé sa 57e rencontre de la saison avec un nul sur le terrain d’Angers en Ligue 1 (1-1). Les Marseillais n’ont pas eu l’occasion d’enchaîner une quatrième victoire d’affilée à l’extérieur dans le Championnat français.

Avec une demi-finale retour de Ligue Europa qui aura lieu jeudi prochain face à Salzbourg, l’OM continue son marathon de fin de saison. Les Phocéens ont encore des arguments pour terminer sur le podium du championnat et s’offrir une finale de Ligue Europa à Lyon.

Luiz Gustavo, l’un des leaders du groupe

Rudi Garcia sait qu’il peut compter sur Luiz Gustavo. « Il peut jouer partout, l'essentiel c'est qu'il soit sur le terrain », racontait l’ancien coach de la Roma avant la rencontre face aux Angevins. Le Brésilien s’est rapidement imposé comme l’un des leaders du groupe. Essentiel au milieu de terrain, l’ancien joueur du Bayern Munich dépanne depuis quelques semaines au poste de défenseur central pour remplacer Rolando, blessé. Son expérience et son sens du placement font merveille partout. Cette saison en Ligue 1, Gustavo, vainqueur de la Ligue des champions 2013, a été titulaire à 31 reprises.

Autre atout pour Marseille, le duo d'avant-centres Kostas Mitroglou - Valère Germain. Celui-ci a signé au total 28 buts cette saison, toutes compétitions confondues (16 pour le Français, 12 pour le Grec). Germain participe plus au jeu, décroche et cherche « des petits appels en profondeur », explique Rudi Garcia à l'AFP. « Mitro », c'est « l'avant-centre de fixation type », selon Garcia, le point fixe dans la surface qui attend d'être servi. Deux Camerounais de l'OM symbolisent aussi la bonne forme des Olympiens. Contre Salzbourg (2-0), les entrées de Frank Anguissa et Clinton Njie ont fait basculer pour de bon la demi-finale de Ligue Europa.

L'exellente saison de Florian Thauvin

Si trois Parisiens, Neymar, Kylian Mbappé et Edinson Cavani sont les finalistes pour le titre de meilleur joueur de la saison en Ligue 1, le quatrième n’est autre que le Marseillais Florian Thauvin. L’international français fait une saison du tonnerre avec 20 buts et 10 passes en championnat. Tout le monde loue ses accélérations et son aisance devant le but. Florian Thauvin, qui joue une place dans le groupe France pour la Coupe du monde, a été l’un des principaux artisans offensifs de la victoire marseillaise sur Salzbourg en inscrivant le premier but de la rencontre. Il n’a pas raté le match le plus important de l’OM depuis le début de la saison.

Sacré champion de France avec Lille en 2011 et après avoir emmené l’AS Roma à la 2e place du Calcio, Garcia est aujourd’hui dans la perspective de décrocher la Ligue Europa et de qualifier l’OM pour la prochaine Ligue des champions. Marseille, qui a réalisé une mauvaise opération en concédant le nul à Angers reste 4e du classement derrière Lyon et Monaco. L'OM est désormais devancé de deux points par Lyon (2e) et toujours à un point de Monaco (3e). Les hommes de Rudi Garcia sont dans la dernière ligne droite.