Ligue des champions: face au Bayern, le Real Madrid n'a pas le droit à l'erreur

Un club qui dispute trois finales de la Ligue des champions consécutives, cela ne s'est pas vu depuis la Juventus en 1996, 1997 et 1998. Et trois sacres de rang, c'est inédit depuis le Bayern Munich entre 1974, 1975 et 1976. Après tant d'années, le Real Madrid va peut-être le faire.

En tout cas, il est bien parti pour. Mercredi 25 avril, le double champion d’Europe en titre est allé s'imposer en Allemagne contre le Bayern en demi-finale aller (1-2). Place à la manche retour ce mardi 1er mai, au stade Santiago-Bernabeu. Mais tout-puissant soit-il, le Real Madrid ne se présente pas complétement serein pour cette demie retour.

La Juventus a bien failli scalper le roi au tour précédent

Le club madrilène le sait depuis plusieurs mois : il n'a plus que la Ligue des champions, sa compétition favorite, pour sauver sa saison 2017-2018. En Espagne, le Real a subi, comme tout le monde, la suprématie du FC Barcelone, vainqueur de la Liga et de la Coupe du Roi. Côté Merengue, on tolère très mal l'échec. Zinedine Zidane et ses hommes ont l'obligation de ramener une 13e « coupe aux grandes oreilles ».

Mais cette édition de la plus prestigieuse des compétitions européennes est très particulière avec ces retournements de situations inespérés et ces scénarios de folie. Le Barça, justement, en a été victime en huitièmes de finale. Le Real, lui, est passé tout près d’une humilitation en quarts de finale.

Nets vainqueurs à l'aller à Turin (0-3), les Madrilènes ont vécu un match retour terrible chez eux. La Juventus, contrainte à l'exploit, a réussi l'incroyable en remontant ses trois buts de déficit. Et sans un penalty marqué par le sauveur Cristiano Ronaldo à la dernière seconde, le Real Madrid, bien moribond ce soir-là, était bon pour une prolongation, voire des tirs au but à l'issue incertaine (score final 1-3).

Le Bayern vient pour « renverser des montagnes »

Le déficit à combler n'est pas le même, mais la configuration est très semblable. Battu chez lui, le Bayern Munich arrive en Espagne avec l'obligation de réussir l’exploit. Avec cette fois un enjeu encore plus grand : une place en finale à Kiev, en Ukraine, le 26 mai. Même privés de Manuel Neuer, Jérôme Boateng et Arjen Robben, blessés, les Bavarois en rêvent.

« En football, on peut renverser des montagnes. Nous ne nous rendons pas et nous donnerons tout », a annoncé Jupp Heynckes, l’entraîneur du Bayern (et coach du Real en 1997-1998). Zinedine Zidane, prudent et sans doute échaudé par l’expérience de la Juve il y a quelques semaines, se méfie. L’entraîneur français s’attend à devoir lutter « comme jamais ». « Nous jouons le match de l’année », a-t-il répété.

Le Real Madrid a-t-il retenu la leçon turinoise ? Ou va-t-il encore trembler dans son antre ? Jusqu'ici, avec Zidane à sa tête, la Maison Blanche s'en est toujours sortie en Ligue des champions. Mais faire perdurer cet état de grâce n’est pas chose aisée. Réponse ce mardi soir.