Coupe de France: les Herbiers dans la cour des grands face au PSG

« On ne les attendait pas à ce niveau-là, comme des Ecossais ils n’ont jamais baissé les bras ». Les Herbiers, club pensionnaire de troisième division, a eu les honneurs du chanteur français Philippe Katerine qui a créé un hymne. Le club situé en Vendée défiera le Paris Saint-Germain au Stade de France pour rejouer la fable du petit Poucet face à l’ogre parisien.

Regarder Paris dans les yeux

Les Parisiens, qui se rêvent toujours en grand du football européen, sont évidemment certains de soulever une quatrième Coupe de France d’affilée. La question est de savoir comment et jusqu’à quel moment les Herbiers arriveront à leur tenir la dragée haute. Et même mettre un but aux joueurs de la capitale.

Stéphane Masala, l’entraîneur des Herbiers, avoue dans les colonnes du Parisien : « La vraie question et de savoir combien de temps on va leur poser des problèmes. On a zéro chance de gagner. Je veux juste que l’on regarde Paris dans les yeux. » Les pieds sur terre, Stéphane Masala admet tout de même que beaucoup de coachs plus expérimentés que lui n’ont pas eu la possibilité d’aller au Stade de France.

Profitant du dernier match de la saison à domicile vendredi 4 mai, près de 4 000 spectateurs en rouge et noir ont fait une dernière fois la fête à leurs héros avant le plus grand rendez-vous de l'histoire du club de Nationale 1. Ils seront encore plus nombreux dans les travées du stade de Saint-Denis. Dans le petit local de la boutique du club, les articles souvenirs de cette finale s'arrachent déjà comme des petits pains.

Une préparation chez les Bleus

En attendant, les joueurs des Herbiers sont arrivés dimanche 6 mai à Clairefontaine, en banlieue parisienne, la résidence des Bleus. Ils ont pu s’entraîner sur le terrain habituellement réservé aux hommes de Didier Deschamps.

Il faut remonter à la saison 2011/2012 pour retrouver un si grand écart entre deux clubs finalistes. A l’époque, l'Olympique lyonnais avait battu l'US Quevilly, club de troisième division (1-0). Quevilly avait éliminé l'Olympique de Marseille en quarts de finale, et atteint la finale de l'épreuve en battant Rennes. Face au grand Lyon, les Normands subissaient, et Lisandro Lopez ouvrait le score à la 27e minute. Les amateurs ne parvenaient pas à revenir au score.

« Ce sera une belle fête, pour eux comme pour nous, parce qu’on joue chez nous et que l’on a l’occasion de garder notre titre. Ils sont arrivés jusqu’ici, ils ont du mérite et je pense que cela va donner un bon match », avance le Parisien Adrien Rabiot.

Mardi soir, le club de Vendée qui a 2 millions d’euros de budget et percevra 1.5 millions d’euros pour son parcours en Coupe de France défiera le club français le plus riche de Ligue 1 avec son demi-milliard d’euros.