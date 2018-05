Panini: la fabuleuse saga des vignettes accompagne aussi le Mondial 2018

A l’image du disque vinyle qui revient dans les bacs, la Coupe du monde 2018 de football nous rappelle que les vignettes Panini sont toujours aussi prisées. C’est au cours des années 70 que la vignette autocollante devient populaire. On se l’échange dans les cours de récréation. Aujourd’hui, les habitudes ont changé, on fait du troc par l’intermédiaire des réseaux sociaux et les forums sur internet. Ensuite, la poste se charge de faire le travail.

Adultes et enfants se passionnent pour les vignettes

Pratiquement cinquante années plus tard, à l’heure du digital, l’engouement ne se dément pas. « C’est un objet de collection. C’est trop fort pour le remplacer par le numérique. Les gens aiment manipuler l’object », avance pour RFI Stéphanie Parise, chef de produit de la filiale France. « Sur la Coupe du monde, nous avons autant d’adultes que d’enfants. C’est un moment de partage en famille. », ajoute-t-elle.

Pour Panini, entre le Mondial et l’Euro, les années paires comptent énormément. L’album et les vignettes sont commercialisés dans environ 120 pays. Et depuis le Mondial 2014 au Brésil, il y a un engouement sur le continent sud-américain. D'ailleurs, en avril 2014, à quelques semaines de l'ouverture de la Coupe du monde, un camion s'était fait piller toute sa cargaison de 300 000 vignettes dans les rues de Rio !

Sur le continent africain, c'est au Maghreb que cet objet et le plus populaire. Certainement grâce à la qualification du Maroc et de la Tunisie pour l’édition russe.

En France, une personne suit le football de près pour la filiale de Panini. « On a partagé la liste des Bleus avec la Fédération française de football, mais on s’est donné le droit de choisir les 18 joueurs », explique Stéphanie Parise. Pour chaque équipe, il y a 20 stickers, dont une photo d’équipe et un écusson.

Une naisssance à Modène en Italie

C'est chez les marchands de journaux que l'aventure des vignettes Panini a commencé. A Modène, une ville du nord de l'Italie, Giuseppe et Benito Panini, deux frères marchands de journaux, ont l'idée de glisser des images de footballeurs entre les pages des quotidiens pour faire plaisir aux enfants. Le succès est au rendez-vous et ils arrêtent rapidement de les offrir pour les commercialiser en pochettes de deux...

En 1961, ils décident d'assurer eux-mêmes la production et lance la société Panini. Pour que les enfants puissent coller les vignettes, Panini a l'idée d'éditer un premier album : ce sera le Calciatori 1961-1962, qui réunit toutes les équipes et les joueurs du championnat italien. En 1970, Panini sort son premier album international à l’occasion de la Coupe du monde au Mexique remporté par le Brésil de Pelé.

Les collectionneurs français vont donc pouvoir commencer à rassembler les quelque 600 cartes fabriquées en Italie concernant les 32 pays qui participent à la 21e Coupe du monde de football.